Fysioterapeut vid Öregrunds vårdcentral
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Östhammar Visa alla sjukgymnastjobb i Östhammar
2026-07-11
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Information om arbetsplatsen
Öregrunds vårdcentral är en liten mottagning med ca. 20 medarbetare. Förutom fysioterapeuter så arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, äldrekoordinator, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykolog, kurator och dietist hos oss. Vårdcentralen har funnits länge i offentlig regi men sedan 2010 är den en del av Praktikertjänst. Vi är kända för att vara flexibla och tillmötesgående för våra patienter men också för våra medarbetare. Vi är angelägna om att ha en god arbetsmiljö för att säkerställa god trivsel och hälsa för våra medarbetare. På så sätt kan vi erbjuda våra listade patienter bästa vård. Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en fysioterapeut som känner sig lockad av att få vara med i vårt härliga och kompetenta gäng och driva framtidens primärvård tillsammans med oss. Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete som är omväxlande och händelserikt. Huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om patientarbete på kliniken. Du har till uppgift att undersöka och behandla patienter som söker fysioterapeut med alla typer av muskuloskeletala besvär, bedriva gruppverksamhet med träningsgrupper samt delta i utveckling och kvalitetsarbete vid vårdcentralen. Handledning av studenter kan ingå i uppdraget.
Hos oss har du chans och möjlighet att utvecklas då vi gärna prioriterar en bredd i kunskap. Du kommer att vara en av tre fysioterapeuter i teamet. Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut och har erfarenhet och/eller intresse av arbete inom primärvården. Önskvärt är att du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic. Vidareutbildning inom medicinsk yoga/ basal kroppskännedom, akupunktur eller smärta är meriterande. Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, positiv och ansvarstagande som person. Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig. Du tycker om att arbeta självständigt men också i team och har lätt för att arbeta över yrkesgränserna.
Du har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot varierar och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna så kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Skicka in din ansökan redan idag. Rekrytering sker löpande och vi kan kalla till intervju redan innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Rådhusgatan 6 (visa karta
)
742 42 ÖREGRUND Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Uppsala län, Öregrunds Vårdcentral Kontakt
Anna Hedblom-Nilsson anna.hedblom@ptj.se 0704125748 Jobbnummer
10000261