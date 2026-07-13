Fysioterapeut till Väla Hälsocenter
Prima Vård Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-07-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är fysioterapeut till hos oss på Väla Hälsocenter. Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av att främja hälsa och att möta människor!
Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att stärka individen och ge de rätta förutsättningarna för ett friskt liv!
Vad erbjuds du?
Arbetet som fysioterapeut innebär bedömning, triagering, behandling och rehabilitering. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse/stödjeorganen. En stor del av din tid ägnar du åt mottagningsarbete där du tillsammans med patienten formar mål och metod. Ett nära samarbete med övriga medarbetare ser vi som en självklarhet i vår strävan att på bästa sätt hjälpa våra patienter.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i en vårdkoncern som växer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje! Vår värdegrund är empatisk, engagerad och kompetent.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är leg. fysioterapeut och som har några års klinisk erfarenhet inom primärvård eller företagshälsovård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du är självständig, positiv och flexibel, tar stort ansvar och har lätt för att samarbeta. För oss är tillgänglighet, kvalitet och bemötande väldigt viktigt och tidvis kan arbetsbelastningen vara hög. Det är därmed viktigt att du kan prioritera bland arbetsuppgifterna för att på bästa sätt tillgodose våra patienters behov. Mottagningen använder sig utav journalsystemet PMO och det är positivt om du har erfarenhet av systemet sedan tidigare.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Sara Liljeqvist, sara.liljeqvist@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Väla Hälsocenter är en Vårdcentral med ca 6700 listade patienter.
Vi är en medelstor vårdcentral beläget i nära anslutning till Väla köpcenter. Här finns goda kommunikationsmöjligheter, gratis parkering och ett bra lunchutbud. Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitèn.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Kanongatan 159 (visa karta
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254 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Väla Hälsocenter Jobbnummer
10001812