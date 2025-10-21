Fysioterapeut till Rehabenheten
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2025-10-21
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljön samt i vård och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning.
Som fysioterapeut gör du bedömningar av fysisk funktion och utformar funktionell träning i hemmiljön. Du kommer att arbeta med handledning och instruktion till både omsorgstagare, närstående och undersköterskor.
I dina arbetsuppgifter ingår även hjälpmedelsförskrivning. Som fysioterapeut arbetar du i team tillsammans med arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare.
Alla medarbetare arbetar med ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal äldreomsorg.
Vi söker dig som är stabil, trygg och säker i din yrkesroll. Du kommer att arbeta både självständig och i team vilket kräver att du har en god initiativförmåga samtidigt som du är en lagspelare. Du värderar teamarbete högt och är genuint intresserad av att arbeta med äldre och deras individuella behov.
Som fysioterapeut behöver du även vara stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Bitr. verksamhetschef
Johanna Skarsgård johanna.skarsgard@kalmar.se 010-3524513 Jobbnummer
9565904