Fysioterapeut till nystartad enhet i Halmstad
Aleris Sjukvård AB / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2025-09-27
Vill du vara med och bygga upp något nytt och bidra till att skapa bästa möjliga rehabilitering för patienter i Halmstad? Till vår nystartade enhet söker vi nu en legitimerad fysioterapeut med stort engagemang. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i ett multiprofessionellt team där du ges utrymme att vara med och påverka vårt arbetssätt och patienternas väg till ökad livskvalitet.
Om oss Vår verksamhet är nytänkande och med ett tydligt fokus på patientnära, personcentrerad vård. Hos oss samarbetar fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor för att erbjuda individuell rehabilitering och stöd genom hela vårdprocessen. Vi sätter alltid patientens behov och delaktighet i centrum och arbetar aktivt med digitala hjälpmedel för att öka tillgängligheten.
Vi tillhör Aleris, en av Sveriges ledande vårdgivare. Sammanhållningen i teamet, viljan till samarbete och ett positivt arbetsklimat är en självklarhet hos oss.
Fysioterapeutrollen i HalmstadSom fysioterapeut blir du en viktig del av teamet och bidrar till att utveckla verksamheten från start. Du arbetar brett och självständigt, planerar och genomför bedömningar samt behandlingsinsatser för patienter i olika skeden av rehabilitering. Arbetet innebär även samarbete med andra yrkesgrupper för att skapa ett helhetsperspektiv kring patienterna. Vår enhet tar emot patienter med varierande diagnoser inom bland annat ortopedi. Fokus ligger på att stödja varje individ till ökad funktion, självständighet och livskvalitet. Du kommer framförallt arbeta med patienter som har sjukförsäkring
Kvalifikationer och erfarenhetDu är leg fysioterapeut som har ett genuint intresse för rehabilitering, gillar att jobba i team samt bidrar gärna i förbättringsarbete och i att hitta nya lösningar för den moderna vården. Meriterande är färdig specialistkompetens inom något av Fysioterapeuternas specialistområden, men inget krav. Dock behöver du ha några års yrkeserfarenhet, helst från öppenvården. Arbete och erfarenheter från fältet är meriterande. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med såväl dina arbetskollegor som våra patienter.
Vi erbjuder dig
En roll där du får vara med och forma verksamheten
Stöttande och engagerade kollegor i ett multiprofessionellt team
Goda arbetsvillkor, kollektivavtal och individuell lönesättning
En arbetsplats med högt i tak, där vi har roligt tillsammans och stöttar varandra
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare eller visstid enligt överenskommelse Omfattning: Heltid eller enligt önskemål Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan till fysioterapeuttjänst i HalmstadVi ser fram emot din ansökan! Skicka in din ansökan senast 2025-10-24, men vi gör urval löpande så vänta inte med att söka. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef camilla.p.andersson@aleris.se
Bli en del av vår nystartade enhet och var med på en spännande resa där du får bidra till utvecklingen av framtidens rehabilitering i Halmstad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
