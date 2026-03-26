Fysioterapeut till Nacka RehabCentrum
2026-03-26
Fysioterapeut! Välkommen till hemrehabteamet på Nacka RehabCentrum!
Vi söker en fysioterapeut som önskar jobba i team.
Vårt hemrehabteam består av nio mycket erfarna terapeuter (fysioterapeut och arbetsterapeut) Vi behöver nu utöka med ytterligare en fysioterapeut. Huvudarbetsuppgiften kommer att bestå i att möta patienterna i hemmet, utföra bedömningar och lägga upp lämplig rehabilitering tillsammans med patienten. Vårt upplägg gör det möjligt att även ta emot patienter på mottagningen, leda grupp eller hålla i specifik patientutbildning. För att passa in som fysioterapeut hos oss ser vi att du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer till patienter, anhöriga samt kollegor. Du är ansvarstagande, självgående och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation.
På Nacka RehabCentrum finns all rehabilitering inom öppenvård samlad under samma tak i välutrustade lokaler som innehåller både terapibassäng, gym, gymnastiksalar och träningskök. Förutom primärvårdsrehabilitering inklusive neuroteam, kiropraktor och naprapat bedriver vi specialiserad fysioterapi inom smärta, mental hälsa, OMT samt neurologi. Vi är många yrkeskategorier och viss rehabilitering sker i team. Det finns en unik möjlighet att samverka med många specialister och övriga rehabprofessioner på samma mottagning. Vi har ett flertal fasta team som t ex Barn och unga och Mental hälsa. Vi prioriterar hög akademisk kompetens och har en egen FoUUI grupp.
Detta är en arbetsplats för dig som är intresserad av ett utvecklande och stimulerande arbete där vi sätter patienten i fokus. Framtidens vård kräver nya arbetssätt och idéer och vi arbetar mycket med förbättringar av vår verksamhet. Ett plus är att du ser möjligheter och vill vara med och driva förbättringsarbeten.
Vi erbjuder:
Vi kan erbjuda ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar. Vi har flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag och fri sjukvård inom primärvården. Till Nacka RehabCentrum finns goda allmänna kommunikationer och vi som arbetar här är ett glatt gäng på 70 personer.
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid om 100 % med tillträde fr o m 2026-06-01Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erfarenhet av primärvård är meriterandeDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att passa i rollen som Fysioterapeut/Sjukgymnast hos oss är det viktigt att du är flexibel till ditt arbetssätt och har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du bör också vara intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med oss och är inte rädd för nya utmaningar eller att hugga tag där det behövs.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Nacka RehabCentrum Kontakt
Ellen Richert 08-12367350 Jobbnummer
9821091