Fysioterapeut till konsultuppdrag
Promediqa Group Sweden AB / Sjukgymnastjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukgymnastjobb i Örnsköldsvik
2026-06-23
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Promediqa Group Sweden AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Fysioterapeut sökes till konsultuppdrag inom kommunal vård!
Vi söker nu en fysioterapeut till ett konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget sträcker sig från september till december och är beläget cirka 1 timme från Örnsköldsvik.
Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där patientnära arbete, självständighet och samarbete med andra professioner står i fokus.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut och gärna har några års erfarenhet
Har erfarenhet av att arbeta inom kommunal vård.
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
Är självständig, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder:
Ersättning på cirka 50.000kr/mån - 55.000kr/mån, beroende på erfarenhet och tillgänglighet
Trygghet och stöd – Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb.
Tjänstepension & försäkringar
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Ansökan: Låter detta som något för dig? Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Skicka ditt CV och ansökan till info@promediqa.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Promediqa Jobbnummer
9975727