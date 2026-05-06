Fysioterapeut till Hälsocentralen Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Väster har kommunerna Kramfors och Sollefteå som upptagningsområde och är tillsammans med närsjukvårdsområde norr och söder regionens organisation för att ge den vård som invånarna behöver ofta. Närsjukvårdsområde Väster har ett sjukhus, fem regiondrivna hälsocentraler samt Livsstilsmedicin Österåsen. I Sollefteå kommun finns två hälsocentraler som bedrivs av Region Västernorrland. Det är Hälsocentralen Sollefteå samt Hälsocentralen Västra (Ramsele och Junsele). Hälsocentralen är belägen nära Sollefteå Sjukhus och man tar sig enkelt hit med bil, cykel eller kollektivtrafik.
Nu söker vi fysioterapeuter till vår verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I den här rollen kommer du att ingå i ett team med andra fysioterapeuter på hälsocentralen med bra möjligheter till introduktionen och interna utvecklingsmöjligheter.
Sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut inom primärvården
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad fysioterapeut
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Joel Hellgren joel.hellgren@rvn.se +4662019062 Jobbnummer
9894411