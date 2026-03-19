Fysioterapeut till Capio Movement
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Capio Movement AB är ett modernt specialistsjukhus med medarbetare som har en hög kompetens och stor erfarenhet inom ortopedi, reumatologi, idrottsskador, rehabilitering och bilddiagnostik.
Vi erbjuder kvalificerad vård i öppen- och slutenvård och ger våra patienter hjälp med att få ett bättre liv i rörelse. Vi har ett nära samarbete med den offentliga sjukvården och har som mål att vara ledande i utvecklingen av en säker och högkvalitativ vård.
Capio Movement AB har drygt 135 anställda som tillsammans arbetar för att skapa en kvalificerad hälso- och sjukvård.Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss får du en central roll i ett engagerat och tvärprofessionellt team - med möjligheten att följa patienten genom hela vårdkedjan, från operation till hemgång. Du arbetar både på vårdavdelning och mottagning och möter ortopedpatienter inom såväl slutenvård som öppenvård. Arbetet är omväxlande och omfattar rehabilitering på vårdavdelning samt arbete i egen mottagning, där du har både återbesök och nybesök. På mottagningen tar du emot såväl offentligt finansierade patienter som försäkringspatienter. Tjänsten inkluderar även viss helgtjänstgöring.
Hos oss välkomnas du till en mottagningsmiljö i ständig utveckling, där omväxling och flexibilitet är en självklarhet. Du får kombinera det personliga mötet med digitala uppföljningar på distans och vara med och forma framtidens vård genom förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och utvecklade arbetssätt.
Vi söker dig som trivs när det händer mycket, uppskattar nytänkande och vill vara med och påverka - både för patientens och verksamhetens bästa.
Din roll
Som fysioterapeut på Capio Movement blir du en viktig del av ett engagerat team där du arbetar nära kollegor från olika yrkeskategorier. Du ansvarar för mobilisering och träning av nyopererade patienter och har en central roll i bedömning och uppföljning av rehabiliteringsinsatser - både inom försäkringsortopedi och andra patientflöden.
I arbetet ingår att delta i förbättringsarbeten med avsikt att stärka och utveckla såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö samt verksamheten i stort.
Vi erbjuder dig
Tänkt tillträde för tjänsten är aug/sep 2026, men kan diskuteras.
• Kollektivavtal * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Som anställd har du fri tillgång till vårt moderna gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Erfarenhet inom ortopedi och Axelina är meriterande, men inte ett krav.
Publicerat: 2026-03-16
Sista dag att ansöka är 2026-04- 06
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7380535-1902100". Omfattning
