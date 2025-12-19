Fysioterapeut, Tegs hälsocentral Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde syd består av Teg, Hörnefors och Nordmalings hälsocentral samt det mobila hembesöksteamet PrimÄR. Detta vikariat är förlagd på Tegs hälsocentral.
Vi söker dig som vill arbeta på en hälsocentral i centrala Umeå med ett upptagningsområde bestående av en blandad befolkning från både stad och landsbygd. Vi har cirka 17 600 listade patienter hos oss. Vi har cirka 80 medarbetare som jobbar hos oss och en god bemanning inom alla yrkeskategorier på hälsocentralen. Vi strävar efter att ha en prestigelös miljö på vår hälsocentral, eftersom vi vet att alla har ett viktigt bidrag till att människor som är listade hos oss ska uppleva att vi erbjuder dem en god vård och rådgivning. Vi har en god sammanhållning på jobbet och en engagerad festkommitté som gör att vi har roligt även utanför arbetstid. Hos oss blir du en del av ett engagerat rehabiliteringsteam.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov, du är i regel första linjens bedömare av rörelseorganens besvär.
I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge egenvårds- och träningsinstruktioner. Vid hälsocentralerna tillämpas teamarbete och samarbete med andra yrkeskategorier förekommer. Vi bedriver även gruppträning och artrosskola som du kan komma att leda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet från arbete inom primärvård. Det är meriterande om du har kunskap inom multimodal rehabilitering, artrosskola, arbete i stöd och behandling samt fysisk aktivitet på recept.
Du ska vara van vid självständigt arbete och ha lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier inom hälsocentralen. Vidare ska du ha god initiativförmåga, vara flexibel och vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
