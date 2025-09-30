Fysioterapeut Sats Kungsmässan
2025-09-30
Vi söker dig som vill arbeta som fysioterapeut i en inspirerande träningsmiljö på SATS Kungsmässan - ett modernt gym på 1300 m2 i hjärtat av Kungsbacka!
SATS Kungsmässan erbjuder generösa öppettider, stort utbud av gruppträning och fysioterapi för att hjälpa våra medlemmar att må som bäst.
Tjänsten är på 100%, startdatum i januari 2026.
Så kan du vara med och skapa en förändring
Som Fysioterapeut på SATS arbetar du med privatfinansierad rehabilitering i bästa tänkbara träningsmiljö. Klienterna är arbetande och tränande människor med stora krav på sin funktion. De söker nästan uteslutande för besvär med rörelse- och stödjeorganen. De flesta av våra klienter vill fortsätta träna under- och efter rehabiliteringen och har därför höga förväntningar på tjänsten. Du möter dagligen allt ifrån postoperativa klienter till klienter med diffusa besvär som bara uppkommer vid utmanande träning.
I rollen som Fysioterapeut på SATS ger du våra medlemmar unika träningsupplevelser i en säker och professionell miljö. För många av våra medlemmar är arbetet med en fysioterapeut nyckeln till att lyckas träna och uppnå en varaktig livsstilsförändring.
Du är en positiv inspiratör, lagspelare och bidragsgivare utöver ditt eget ansvarsområde, och tillsammans med dina kollegor på centret ser du till att centret levererar exceptionell standard inom alla områden och utvecklas vidare.
Är det här en bra beskrivning av dig?
Du är säker på undersökningsmetodik och manuellt handlag samt ha en god analytisk förmåga. Du är en inspiratör som ger varje klient en unik träningsupplevelse baserat på konkreta och individuella målsättningar.
Du har gedigna erfarenheter av regelbunden träning/idrottande och styrketräning.
Har en kunskapsprofil med OMT, ortopedi och idrottsmedicin.
Du känner dig trygg och bra på att skapa och upprätthålla relationer.
Du är positiv och inkluderande.
Du arbetar självständigt och tar initiativ.
Du är noga med att följa procedurer, du respekterar regler och riktlinjer.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom öppenvården, med bedömning och behandling av muskuloskeletala besvär. Detta är ej ett krav men ses som meriterande!
De bästa anledningarna till att bli en del av vårt team
Du blir en del av ett kompetent och professionellt team där alla är lagspelare och hjälper varandra att lyckas.
Du får arbeta med en mycket viktig och spännande produkt i ständig utveckling.
Du har tillgång till all träningsutrustning du kan tänkas behöva på våra SATS-center.
Du får arbeta tillsammans med kollegor som är mycket kompetenta inom träningsrehabilitering med hjälp av fria vikter som skivstänger, kettlebells, dragapparater och annan gymutrustning!
Du får goda utvecklingsmöjligheter genom vårt interna utbildningsprogram. Vi har haft Greg Lehman, Enda King, Adam Meakins, Ben Cormack och Edel Fanning här för internutbildning av våra fysioterapeuter.
Du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling såväl på gruppnivå som på individnivå. Möjlighet till specialisering inom idrottsmedicin finns!
Som Fysioterapeut på SATS är du involverad i att göra ett viktigt jobb för vårt samhälle. Du hjälper människor till ett bättre liv, att förverkliga ett mål eller kanske till och med en dröm. Det är detta som gör att vi på SATS sannolikt kommer att ha en trevligare och mer meningsfull arbetsdag än många andra.
Vi har som ambition att vara det självklara valet vid behandling av motions- och idrottsskador samt muskuloskeletala besvär. Vi hoppas du vill vara med och skapa förutsättningar för detta!
Lite siffror och fakta
SATS är Nordens största träningskedja med 250 träningscenter, runt 700 000 medlemmar och 10 000 medarbetare. Vi nöjer oss inte där utan har ambitionen för vidare tillväxt, både i Norden och resten av Europa. Vi har en spännande framtid framför oss, och önskar dig välkommen med på resan.
Om du har några frågor angående rollen tryck på Contact nedan. Fackliga frågor besvaras av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
* Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa.
Sats Group Kontakt
Dennis Schirmer dennis.schirmer@sats.se 0708672462
