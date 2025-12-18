Fysioterapeut, Omtanken Olskroken
Vi söker fysioterapeut med intresse för att arbeta med psykisk hälsa till vårt team i Olskroken
Som fysioterapeut hos oss på Omtanken Olskroken blir du en viktig del i ett sammansvetsat team där utveckling, samarbete och kompetensutbyte står i centrum. Vi har en lång tradition av teamarbete och vi samverkar med vår samlokaliserade vårdcentral för att ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa.
Omtanken Olskroken rehabcenter ingår i Vårdval Rehab Västra GötalandPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även hembesök och digitala besök. Vi har regelbundna avstämningar i teamet så att insatser riktas och kan ges med patientens behov i centrum. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Inom Omtanken har vi lång erfarenhet av behandling och guidning av patienter med psykisk ohälsa. I tjänsten ingår handledning. Vi erbjuder dig
Flexibla arbetstider - möjlighet att påverka ditt schema
Handledning inom psykisk hälsa-området
Möjlighet till vidareutbildning
Tydlig och närvarande ledning
Kollektivavtal och personalförmåner (bl.a. friskvårdsbidrag, gruppförsäkring och cykelförmån)
Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
Vill utvecklas i din yrkesroll och inom psykisk hälsa-området
Erfarenhet från primärvården, intresse för att arbeta med psykisk hälsa samt utbildning inom basal kroppskännedom och/eller mediyoga är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att passa in i teamet. Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag. Vi planerar att påbörja intervjuer i januari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), http://www.omtanken.se Arbetsplats
Omtanken Kontakt
Petra Wessberg petra.wessberg@medtankengroup.se Jobbnummer
9653860