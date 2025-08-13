Fysioterapeut distriktsrehabilitering
2025-08-13
Vi erbjuder dig ett intressant, omväxlande och utvecklande arbete på en arbetsplats där det råder ett positivt och prestigelöst arbetsklimat och där arbetsglädjen är hög.
På distriktsrehabiliteringen i Kalmar möter du patienter från flera diagnosgrupper och med olika rehabiliteringsbehov. Du genomför undersökningar, bedömningar, behandlingar och håller i träningsgrupper. Vi har ett nära samarbete i arbetsgruppen, med övriga enheter inom Rehab Söder och ut mot andra aktörer exempelvis hälsocentralerna i Kalmar.
Du kommer att ingå i ett team med fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeut. Du kommer att få en mentor och en individuell introduktion som är anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Tjänsten är ett vikariat från snarast i första hand till 2026-05-31.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och gärna med erfarenhet från arbete inom primärvård/distriktsrehabilitering. Du är som person självgående, tar initiativ och är flexibel. Du trivs med att samarbeta med andra, är lösningsfokuserad och strukturerad i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
