Fysioterapeut Attendo Helsingborg
Hos oss på Attendo hemsjukvård i Helsingborg får du ett självständigt och meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att stärka människors möjlighet till ett självständigt liv. Nu söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut och vill bli en del av vårt engagerade team. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Attendo hemsjukvård i Helsingborg är en verksamhet där vi värdesätter både kvalitet i vården och en god arbetsmiljö. Vi är ett mindre arbetslag med tre fysioterapeuter, tre arbetsterapeuter och två rehabassistenter och har en god sammanhållning, nära samarbete och högt i tak. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra patienter och för varandra som kollegor.
Hos oss får du ett nära ledarskap, där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka både arbetsplatsens utveckling och din egen arbetsdag. Du ges frihet att självständigt planera och lägga upp ditt arbete, samtidigt som du har stöd av ett erfaret och tillgängligt team.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på lite över ett år, fr.o.m. december med möjlighet till förlängning. I ditt uppdrag som fysioterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen.
På Attendos hemsjukvård pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du tycker att det är stimulerande att leda och genomföra projekt. Tillsammans med ditt team och närmaste chef är du med och driver utvecklingen av vården framåt.
Du trivs i en flexibel och dynamisk arbetsmiljö, där du arbetar teambaserat i nära samarbete med bland annat rehabteam, sjuksköterskor och undersköterskor.
Du är en ansvarstagande och självständig person med förmåga att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av att, tillsammans med kollegor, organisera och utveckla omvårdnaden på bästa möjliga sätt.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett rehabiliterande synsätt och bemöter varje individ med respekt och lyhördhet. Samarbete faller sig naturligt för dig och du trivs i en miljö där eget ansvar är en självklar del av vardagen. Är du dessutom lösningsfokuserad, flexibel och initiativrik är vi säkra på att du kommer trivas mycket bra hos oss. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande med arbete inom privat omsorg
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemvård.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
