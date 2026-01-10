Fysioterapeut
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping
2026-01-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
Är du vår nya teammedlem som vill jobba med ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar?
Vårt erbjudande
Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga och nätverk.
Inom habiliteringen arbetar vi teambaserat i multiprofessionella team utifrån ålder och funktionsnedsättning. Våra målgrupper är huvudsakligen individer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättningar och autism. Habiliteringsinsatserna utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser och samhällets generella stöd. Insatserna består av utredning, bedömning, råd och behandling.
Habiliteringen erbjuder mentorskap under introduktionsåret och ett tätt samarbete med dina yrkeskollegor. Som anställd hos oss finns möjlighet till interna utbildningar för att utveckla sin kunskap inom habilitering, funktionsnedsättningar och förhållningssätt. På habiliteringen bedrivs även forskning och utvecklingsarbete, och du erbjuds möjligheter att vara en del av detta.Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad fysioterapeut till vuxenteamet i Motala/Linköping med fokus på ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder dig ett roligt, stimulerande och omväxlande arbete i ett multiprofessionellt vuxenteam. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av bedömning och behandling av patienter med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Insatserna är till exempel anpassad fysisk aktivitet och träning, smärtbehandling och positionering av olika slag. Vi träffar patienter i olika miljöer, det vill säga här på mottagningen, i hemmet eller på deras arbetsplats. I dina arbetsuppgifter ingår dessutom utprovning, förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel.
Du kommer göra både individuella bedömningar samt besök tillsammans med andra yrkesprofessioner. I ditt arbete kommer du samarbeta med olika professioner, ge information, handledning och utbildning till personer i patientens närmiljö. Som medarbetare på habiliteringen förväntas du delta i teamarbete, verksamhetsutveckling, nätverksarbete och habiliteringsplanering. Samverkan med andra verksamheter är vanligt förekommande.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser gärna att du har jobbat som fysioterapeut ett tag och det är meriterande om du har erfarenhet av målgruppen. Tjänsten innebär resor och förutsätter att du har B-körkort.
Du har god förmåga att samverka med andra professioner och vårdgrannar. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du även behöver kunna arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ samt arbeta strukturerat. I din yrkesroll har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och mognad.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habiliteringen Linköping/Motala Kontakt
Enhetschef Elenor Danielsson 010-1032450 Jobbnummer
9677012