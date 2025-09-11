Fysioterapeut
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Finspång Visa alla sjukgymnastjobb i Finspång
2025-09-11
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
eller i hela Sverige
I Vårdcentrum Finspång har vi samlat resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i samverkan med Finspångs Kommun.
Vårdcentrum Finspång innefattar förutom en rehaborganisation, även en stor vårdcentral samt närvårdskliniken. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Hela verksamheten består av drygt 230 medarbetare i olika befattningar. Kännetecknande för Vårdcentrum Finspångs verksamhet är god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper. Vi finns belägna i nybyggda lokaler i centrala Finspång.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en fysioterapeut till primärvården, där det i dagsläget arbetar sju erfarna kollegor. Du arbetar inom primärvård med öppenvårdsbedömning/behandling inom alla vanligt förekommande områden. Utöver patientarbetet kan ditt arbete kombineras med andra uppdrag, såsom att handleda studenter och delta i nätverk. Utvecklingsarbete i olika former bedrivs inom Rehabverksamheten. Primärvårdsfysioterapeuterna har regelbunden tid avsatt för internutbildningar och kliniskt resonemang, det finns möjlighet till konsultation och stöd i det vardagliga arbetet.
Arbetsgrupp
Rehab Finspång har ett brett verksamhetsinnehåll med uppdrag både inom slutenvård, öppenvård och primärvård. Vi möter patienter i alla åldrar och med skador och sjukdomar från en rad olika diagnosområden. Inom Rehab Finspång arbetar drygt 20 medarbetare. Professioner inom verksamheten är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från primärvårdsarbete. Tidigare arbete i Cosmic är meriterande. B-körkort är ett krav.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab Finspång Kontakt
Verksamhetschef Tomas Gilliot tomas.gilliot@regionostergotland.se 010-1042581 Jobbnummer
9503179