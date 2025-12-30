Fysiker till labbteknisk roll
Fysiker - vår kund söker dig till en spännande och utmanade tjänst. Tjänsten är förlagd utanför Oskarshamn. Du kan med fördel bo i närheten, men det går också jättebra att veckopendla (vi hjälper dig med allt praktiskt!)
Vad efterfrågas:
Mångårig utbildning inom fysik, tex kärnfysik, sjukhus -eller radiofysik. Kunskap och erfarenhet av labb- och mättekniskt arbete, via studier eller yrkesmässig. Du får gärna känna till- eller vara kunnig inom ISOCS, gammakamera och analys- och utvärdering av data. Kunskap, erfarenhet och intresse av nuklidsspecifika mätningar, pulsratsmätningar och friklassning av material är också stora plus. Erfarenhet av kärnkraft är starkt meriterande. Du kan vara nyexaminerad eller ha utbildningen längre bak i tiden och kunskap på senior nivå.
Vem är du som person:
Lugn, trygg och intresserad av ditt ämne. Motiverad att lära dig mer och en lättsam lagspelare med starkt driv.
Vad du får:
En spännande tjänst, där du ges möjlighet att utvecklas vidare inom ditt område. Vara en del av ett högteknologiskt och samhällsviktigt område.
När:
Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-30
Arbetets natur gör att du som kandidat behöver vara på plats till stor del, men flexibilitet finns. Veckopendling möjlig.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141)
