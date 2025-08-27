Futuraskolan International- Skolkurator
2025-08-27
Bli skolkurator och en del av Futuraskolan - en språngbräda för framtida världsmedborgare
Futuraskolan driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Med 6 förskolor och 7 grundskolor, ca 450 medarbetare och drygt 2850 barn och elever, är vi en arbetsplats med stark internationell inriktning. Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare, guidad av vår starka värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC, där varje barn och elev synliggörs, utmanas och lyckas utifrån sina förutsättningar.
Din roll hos oss
Som kurator hos Futuraskolan kommer du att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom elevhälsan. Du samarbetar nära med pedagoger och andra professioner i skolan för att säkerställa att varje elev får det stöd de behöver. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Rådgivande och stödjande samtal med elever.
Genomföra kartläggningar och utredningar vid behov, inklusive dokumentation av kränkningar och andra händelser.
Delta i klassrummet för att arbeta förebyggande med trygghetsarbete och hålla i gruppstärkande övningar.
Samverka med socialtjänsten och andra externa myndigheter.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig med socionomutbildning och minst två års arbetslivserfarenhet, gärna från en liknande roll som skolkurator. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har:
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar.
Fördjupade kunskaper inom olika samtalsmetoder, samt erfarenhet från andra områden inom socialt arbete (gärna socialtjänsten).
En god samarbetsförmåga och kan bygga starka relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor - en nyckelegenskap för vår värdegrund om Respekt.
En god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i andras situationer.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt i engelska i tal är en förutsättning för tjänsten.
Du blir en del av ett nätverk med andra skolkuratorer inom koncernen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans med dina kollegor. Tjänsten är ett vikariat på ett år med start i mitten av november och med möjlighet till förlängning.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
