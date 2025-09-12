Futuraskolan International Gåshaga- Vikarierande Lärare F-3
2025-09-12
Om jobbet
Futuraskolan söker en engagerad och behörig vikarierande lärare med fokus på årskurserna F-3. Tjänsten är ett vikariat på heltid som sträcker sig över ett år med anledning av föräldraledighet, och tillträde sker i oktober 2025. I din roll kommer du att undervisa i ämnena engelska, NO och matematik. För att ge dig bästa möjliga start kommer du även att få en mentor som stödjer dig i din roll under hela året.
Vi söker dig som är behörig lärare för årskurs F-3 med svensk legitimation. Hos oss är det viktigt att eleverna känner sig trygga och erbjuds möjlighet att fokusera på sina studier. Det är därför viktigt att du är trygg i din lärarroll och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i dina elevgrupper. Eftersom Futuraskolan International är en tvåspråkig engelsk-svensk skola är det bra om du även har goda kunskaper i engelska.
Du har god förmåga att skapa ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i gruppen. Du tror på varje barns förmåga att lära och använder metoder som för varje elevs erfarenheter och utveckling vidare. Dina ämneskunskaper är goda och du grundar all verksamhet i läroplanen. Genom egen reflektion och återkoppling från kollegor, elever och vårdnadshavare utvecklar du ständigt ditt ledarskap.
Om Futuraskolan
Futuraskolan International är en friskola som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt.
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: monica.nydahl@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Värdshusvägen 3-5 (visa karta
)
181 63 LIDINGÖ Arbetsplats
Futuraskolan Gåshaga Jobbnummer
9506140