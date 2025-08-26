Fullstackutvecklare .NET till samhällsviktigt system
2025-08-26
Vi söker nu en erfaren Fullstackutvecklare inom .NET som vill bidra i ett team som utvecklar och förvaltar några av Sveriges mest kritiska verksamhetssystem. Uppdraget innebär att du blir en del av ett kompetent team om ca 12 personer som ansvarar för drift, support, förvaltning och vidareutveckling av komplexa applikationer. Systemen bygger på egenutvecklad kod i .NET och Angular, och integrerar med ett stort antal gemensamma tjänster för distribution och hantering av personuppgifter.
Fokus ligger på att säkerställa teknisk stabilitet samtidigt som prioriterad vidareutveckling drivs framåt. Här får du möjlighet att bidra både tekniskt och strategiskt i en miljö som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Medverka i kravfångst och design
Utveckla och implementera mjukvarulösningar
Utföra enhets- och integrationstester
Arbeta med support och felsökning
Ta fram och underhålla dokumentation
Arbetsplats och distansmöjlighet
Du kan arbeta delvis på distans inom Sverige. För introduktion, vissa möten och arbetsuppgifter kan fysisk närvaro på plats krävas. Arbetsdator och nödvändiga verktyg för distansarbete tillhandahålls.
Kompetenskrav (ska-krav)
Minst 8 års erfarenhet av C#/.NET Framework
Minst 8 års erfarenhet av MS SQL Server
Minst 5 års erfarenhet av webb-baserade lösningar med systemintegrationer
Minst 5 års erfarenhet av GIT
Minst 2 års erfarenhet av artifact repository (t.ex. Artifactory, Nexus)
Minst 3 års erfarenhet av Angular eller liknande ramverk (senaste 5 åren)
Minst 4 års erfarenhet av Azure DevOps (senaste 5 åren)
Minst 4 års erfarenhet av agilt systemutvecklingsarbete (senaste 5 åren)
Minst 3 års erfarenhet av Entity Framework
Flytande svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Driven, självgående och noggrann
Analytisk och ifrågasättande på ett konstruktivt sätt
Ansvarstagande och tekniskt kreativ
Trivs med att dela kunskap och arbeta för projektets bästa
Meriterande (bör-krav)
Erfarenhet från större statlig myndighet eller motsvarande
Praktisk erfarenhet av XML och XSD
Erfarenhet av ActiveMQ och köhantering
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på att matcha tekniska konsulter med uppdrag inom energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekommunikation. Vi kombinerar djup branschkunskap med modern arbetsmodell och har ett starkt nätverk av seniora konsulter. Vårt mål är alltid att leverera rätt kompetens till rätt plats - i uppdrag som skapar värde för både samhälle och kund.
