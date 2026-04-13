Fullstackutvecklare mot säkra lösningar!
Vill du vara med och utveckla smarta och säkra lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle? Hos vår kund i Göteborg får du en bred utvecklarroll där du arbetar nära tekniken och får stort inflytande över en ny applikation byggd i AWS. Här får du möjlighet att växa, ta ansvar och vara en del av ett innovativt team som gör verklig skillnad. Välkommen in med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-13
Vår kund är ett ledande europeiskt företag med fokus på smarta och säkra uppkopplade lösningar som bidrar till ett tryggare och mer effektivt samhälle. Från kontoret i Göteborg arbetar de med innovativa IoT- och kommunikationslösningar inom områden som säkerhet, transport, bygg och fastighet samt energi. Genom deras lösningar hjälper vi företag och organisationer att skydda liv, egendom och kritisk infrastruktur - varje dag. Hos vår kund kombineras teknik, hållbarhet och samhällsnytta i ett framtidsinriktat och dynamiskt arbetsklimat.Om tjänsten
I denna roll blir du en del av ett sammansvetsat team på 6 personer som arbetar med att utveckla och underhålla säkra och tillförlitliga larm- och kommunikationslösningar. Som utvecklare hos vår kund har du ingen ''traditionell'' utvecklare roll utan här har du en bred och varierad roll där du får möjlighet att bidra i hela utvecklingskedjan och hoppa in där det behövs mest.
Arbetet innefattar allt från backend- och frontendutveckling till systemintegrationer och stödinsatser i närliggande funktioner. Som behovet ser ut hos kund just nu kan det ligga något mer tyngd på frontendutveckling. Du kommer att arbeta med en applikation som är byggd från grunden och körs i AWS-miljö. Applikationen är ny och unik inom organisationen, vilket innebär att ingen kan den fullt ut sedan tidigare utan något som teamet växer in i med tiden.
Vi söker dig som:Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Har 2-3 års erfarenhet av att jobba likt en fullstack-roll och är bred i sin tekniska kompetens.
Tidigare erfarenhet av cloudmiljö är meriterande.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Vidare ser vi att du har ett stort tekniskt intresse, kanske tycker du om att experimentera med teknik hemma, till exempel i Home Assistant? Som person är du drivande, nyfiken och kommunikativ, och du trivs i en miljö där du får ta egna initiativ. På sikt ser du dig själv i en roll med större ansvar och möjligheten att leda eller driva teamet framåt.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday första året med ambitionen att gå över till kund därefter.
Övrig information:Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
