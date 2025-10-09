Fullstackutvecklare C#/.NET
2025-10-09
Hösten är ofta en tid för reflektion, en möjlighet att se framåt och fundera på nästa kapitel i karriären. Kanske är det just nu du vill ta nästa kliv och forma din framtid? Genom att starta processen redan idag kan du möta det nya året med nya möjligheter och ny energi. Hos Nexer får du växa och utvecklas i en miljö som präglas av framåtanda och framtidstro.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Skövde fortsätter vi att stärka vårt framgångsrika team - nu söker vi erfarna fullstackutvecklare inom C#/.NET.
Du blir en nyckelperson i att utveckla framtidens digitala lösningar för verksamheter i olika branscher - från industri till offentlig sektor. Du arbetar med moderna tekniker och arkitekturer i .NET-miljö, ofta i komplexa systemlandskap där din problemlösningsförmåga gör verklig skillnad.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom .NET-utveckling och SQL-databaser. Du har dessutom goda kunskaper inom:
React och/eller TypeScript
API-design och konsumtion (REST, Swagger/OpenAPI)
SQL Server och/eller PostgreSQL
CI/CD (t ex GitHub Actions, Azure DevOps)
Docker eller Kubernetes (för containerhantering och microservices)
Azure (App Services, Functions, Azure SQL, Key Vault etc.)
Meriterande är:
Grundläggande förståelse för IoT, OPC UA eller MQTT
Erfarenhet av UX/UI
Erfarenhet av agila arbetssätt, såsom Scrum eller Kanban
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Du är kommunikativ och van att diskutera lösningar med olika delar av verksamheten. Du har förståelse för processer och ett starkt kvalitetstänk - du kodar för framtiden, inte bara för funktionen. Du gillar samarbete men har inga problem med att arbeta självständigt. Har du dessutom erfarenhet från konsultrollen är det ett stort plus.
Vilka är vi på Nexer i Skövde?
När du kliver in på vårt kontor i Skövde möts du av mer än bara en arbetsplats. Här finns en vardag där du får vara dig själv, bidra med din unika kompetens - och växa, både som yrkesperson och människa. Vi tror på kraften i olikheter och vet att mångfald skapar bättre idéer, starkare team och mer hållbara resultat.
Hos oss arbetar du nära - oavsett var du befinner dig. Nära kollegor, nära kunder och, framför allt, nära behoven. Du får helt enkelt vara med där det händer - och göra skillnad på riktigt.
Uppdragen du tar dig an engagerar. De finns inom offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland jobbar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybrid vardag där du kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet.
Du blir en del av en gemenskap där tillhörighet inte bara är ett ord. Där trygghet och balans är lika självklara som ambition och utveckling.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Skövde.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Observera att vi genomför bakgrundskontroller via extern partner på alla kandidater som erbjuds anställning. Detta är en naturlig del av vår process och syftar till att skapa trygghet för både dig och Nexer.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
#LI-PS1 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Kontakt
Petra Sivefäldt petra.sivefaldt@nexergroup.com 0730-42 83 82
9548066