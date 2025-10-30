Fullstackutvecklare
2025-10-30
Fullstackutvecklare Java
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Fullstackutvecklare med fokus på Java och moderna webbtekniker. Uppdraget omfattar utveckling, modernisering och optimering av befintliga lösningar i en komplex systemmiljö. Du kommer att skapa mikrotjänster baserade på API:er, avveckla äldre SOAP-gränssnitt och bidra till förbättring av arkitektur och bastjänster. Arbetet sker i ett team som ansvarar för centrala komponenter i kommande leveranser under 2026.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla mikrotjänster i Java
Modernisera och ersätta befintliga SOAP-API:er med REST-lösningar
Arbeta med datamodellering och integration mot olika system
Skapa och optimera CI/CD-pipelines (Tekton/Argo CD)
Bidra till teknisk design och arkitekturella beslut
Arbeta i en agil miljö tillsammans med utvecklingsteam och verksamhetKvalifikationer
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av Java-utveckling under de senaste 5 åren
Minst 5 års erfarenhet av arbete på Openshift-plattformen
Minst 5 års erfarenhet av datamodellering inom offentlig sektor
Minst 5 års erfarenhet av att sätta upp och optimera pipelines i Tekton/Argo CD
Minst 5 års erfarenhet av att avveckla SOAP-API:er och utveckla REST-lösningar enligt API-first-principer
Minst 1 års erfarenhet av Angular (version 17 eller senare)
Meriterande
Erfarenhet av utveckling och förvaltning i stora, komplexa miljöer inom offentlig sektor
Erfarenhet av verktyg som IntelliJ, Jira, Confluence, Git, Bitbucket och Argo CD
Erfarenhet av tekniker som Jakarta EE, Spring Boot, JBoss EAP, Quarkus, Maven, Oracle SQL, PostgreSQL, Hibernate, ActiveMQ/Artemis, SoapUI, REST, HTML, CSS, JavaScript, Bash och .NET Core
Erfarenhet av integrationer med upphandlingssystem (t.ex. Mercell Tendsign)
Erfarenhet av arbete med designsystem
Start: 2025-11-24
Längd: Till 2026-11-23 (möjlighet till förlängning till 2027-11-29)
Plats: Stockholm (på plats/hybrid, enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
