Fullstackutvecklare
2025-10-14
Vill du växa som mjukvaruutvecklare, senior som junior? Vill du dessutom arbeta med mjukvara som förenklar vardagen för en av samhällets viktigaste verksamheter? Ta chansen att bli en viktig del av tillväxtföretaget Sematic AB som utvecklar webbaserade lösningar för hälso- och sjukvård.
Företaget
Sematic grundades 2013 och har sitt säte i Linköping. Bolaget utvecklar avancerad mjukvara med fokus på att underlätta schemaläggning av personal på stora sjukhus. Det innefattar användarvänliga gränssnitt och hög grad av automation i form av avancerade algoritmer som innehåller automatiserade optimeringsfunktioner och självlärande metoder.
Idén föddes och utvecklades i direkt samarbete med slutanvändare vilket har bidragit till lösningar som kommer åt kärnan i vårdens schemaläggningsproblem. Både att lösa den stora matematiska komplexiteten samt möta upp kraven på hög grad av användarvänlighet. Idag är verktyget marknadsledande och konkurrerar ut lösningar från bl.a. etablerade mjukvarujättar. Bland kunderna står numera många regioner och sjukhus som alla har tecknat mångåriga kontrakt.
Sematic har vuxit stadigt för att nå kunders efterfrågan. Förra året utökades arbetsplatsen genom flytt till nya kontorslokaler i Linköping och nu är det dags för ytterligare talanger att bli del av det kompetenta och drivna teamet.

Dina arbetsuppgifter
Som fullstackutvecklare på Sematic har du en bred och varierad roll där du utvecklar mjukvara med lösningar som går från ax till limpa. Som nyanställd tar du del i arbetet genom samarbete med andra teammedlemmar med syfte att nå de bästa lösningarna samt utvecklas inom företaget. Arbetet bygger på frihet under ansvar där du samtidigt får möjlighet att utvecklas genom mycket feedback och nya utmaningar.
Några av Sematics teknikval: JavaScript, Node.js, MongoDB, C++ med flera.
Dina kollegor på Sematic har nära kontakt med slutanvändarna vilket gör att resultaten av ditt arbete blir direkt uppmärksammade och återkopplade. Därtill bidrar du och övriga medarbetare med teknisk support till slutanvändarna.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du har en civilingenjörsutbildning motsvarande Y, D eller IT
Du löser problem bättre än de flesta
Du vet skillnaderna mellan datastrukturer: arrays och hashmaps
Du förstår algoritmer och iterativa/rekursiva beteenden
Du kan skillnaderna mellan sophämtning och garbage collection
Meriterande: Du har erfarenhet inom JavaScript, Node.js, MongoDB eller SQL, server och klienthantering.
För att trivas hos oss tror vi att du har ett stort tekniskt intresse och ett driv att ta fram lösningar som faktiskt används. Som person vill du ha roligt på jobbet och räds inte för att testa nya tillvägagångssätt. Du tar självklart ansvar för dina åtaganden och ser alltid till att slutföra det du har påbörjat. Därtill trivs du i samarbetet med andra och ser glädje och nytta i att hjälpas åt inom teamet.
Övrig information
Start: efter överenskommelse
Plats: Linköping
Lön: efter överenskommelse
