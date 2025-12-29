Fullstack utvecklare till Svensk e-identitet
Är du en senior utvecklare som vill skapa säkra och användarvänliga tjänster som förenklar företags digitalisering? Då är du rätt person för oss!
Vi söker dig som vill jobba med väletablerade tjänster som exempelvis BankID, Freja och SITHS samt bidra till att skapa helt nya unika lösningar. Vi arbetar aktivt med att väva in AI som en naturlig del i allas arbetsvardag för att arbeta smartare och främja bättre lösningar och samtidigt få ökad kompetensutveckling.
Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av tjänster för inloggning, autentisering och signering samt ombudstjänster där vi ser till att "du är du". Som navet mellan människa, teknik och digitalisering möjliggör vi för miljontals användare att hantera digital åtkomst på ett säkert sätt.
Din roll
Du får en viktig plats i ett team som hanterar majoriteten av våra externa tjänster. Ni bidrar varje dag till att våra kunders lösningar håller högsta kvalitet och säkerhet. Du kommer förvalta och underhålla våra befintliga tjänster men även vara en part i nyutveckling när det är dags att ta fram nya och innovativa lösningar. Vi ser att du är trygg i din kompetens och i att ta din kod hela vägen ut till produktion, samt bistå dina kollegor i teamet när det är dags för deploy.
Vi är stolta över vårt eget API som är en avgörande del för vår framgång och något du kommer jobba mycket med. Många av våra integrationer bygger även på SAML och OpenID Connect (OIDC), därför är det bra om du har erfarenhet av dessa protokoll.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
Fullstack utvecklare med erfarenhet av Go och PHP
Erfarenhet av SAML
Har ett stort tekniskt intresse och viljan att lära dig nya saker
Vilja att använda AI i ditt vardagliga arbete för att höja kvalitet och produktion
Har erfarenhet av CI/CD-processer
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande är om du också har erfarenhet av:
Liknande tjänster inom inloggning, autentisering eller federationer
Att vara Scrum Master
Till exempel AWS, Elastx, ArgoCD, SQL, Vault och JavaScript.
Svensk e-identitet - vilka är vi?
Vi är ett stabilt, tryggt och lönsamt IT-företag med nästan 60 anställda. Företaget grundades i Uppsala 2009 och är sedan 2017 en del av Visma-koncernen. Vi är ledande inom säkra lösningar för inloggning, autentisering och signering, och vi ser till att "du är du" vid varje interaktion. Som en central aktör i skärningspunkten mellan människa, teknologi och digitalisering erbjuder vi en mängd integrationsmetoder, vilket möjliggör för användare att välja önskad inloggningsmetod till ett eller flera system. Under åren har vi utvecklat en heltäckande och teknikoberoende produktportfölj som stödjer flera miljoner inloggningar varje månad.
Huvudkontoret är beläget i centrala Uppsala och vi har även kontor i Göteborg, Söderhamn och Stockholm. Denna roll kommer att vara placerad i Uppsala och vi tillämpar hybridarbete.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 11 januari. Vi återkopplar senast två veckor efter sista ansökningsdag. Tester kommer att förekomma som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten? Hör av dig till Per Dahlberg som kommer bli din chef. Du når honom på +46726601478/per.dahlberg@e-identitet.se
Vi ser fram emot din ansökan!
