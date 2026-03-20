Full Stack-utvecklare till team AI-Hub
2026-03-20
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vårt uppdrag är att utveckla, driftsätta och underhålla AI-lösningar för hela Västra Götalandsregionen. Vi samarbetar med andra interna team inom exempelvis UX och testning för att, med utgångspunkt i verksamhetens behov, fullfölja kedjan från data, via modellutveckling och systemutveckling, till applikation.
Vill du vara med och arbeta med de senaste teknikerna inom AI och modern systemutveckling? Vill du samtidigt vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård?
Nu söker vi en Full Stack-utvecklare till vårt team. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare!
Ditt uppdrag
Tillsammans med dina teammedlemmar kommer ditt uppdrag vara att bygga upp en teknisk struktur som tillåter storskalig, säker och resurseffektiv användning av AI inom VGR.
Vi är en dynamisk grupp som arbetar tillsammans med fokus på att leverera högkvalitativa lösningar, och därför värdesätter vi initiativförmåga och eget driv. I din roll som fullstack/systemutvecklare kommer du ha stort utrymme att själv bidra till att utforma de processer som kommer att lägga grunden för vårt fortsatta arbete. Vidare är vår teknikstack under upparbetning och det finns därför även stort utrymme för att påverka den med dina erfarenheter och kunskaper.
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vi söker dig som har en utbildning på högskolenivå med inriktning IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig.
Goda programmeringskunskaper i Python och TypeScript.
God erfarenhet av React.
God erfarenhet av GNU/Linux.
God förståelse av nätverks- och cybersäkerhet.
Meriterande:
Erfarenhet av FastAPI, SQLAlchemy och PostgreSQL.
Erfarenhet av FastAPI, SQLAlchemy och PostgreSQL.

Erfarenhet av arbete med ML/LLM.
Har en innovativ och nytänkande förmåga samt ett öppet, normkritiskt perspektiv.
Är drivande, lösningsfokuserad och tar initiativ.
Kommunicerar tydligt och samarbetar väl med olika intressenter.
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i teammiljöer.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1581".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)
Data och Analys, Data- och analysplattform Kontakt
