Fuktsakkunnig
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stockholm
eller i hela Sverige
Konsulterna är centrala i vår verksamhet. Vi har samlat byggdoktorer, fuktsakkunniga, RBK-tekniker samt läckage- och inomhusmiljöutredare - och det är enbart inom fukt. Med dessa kollegor, i kombination med energi- och miljökonsulterna, skapar vi en lärorik och utvecklande miljö. Vill du bli vår nya kollega? Välkommen med din ansökan!
Vad du kommer att göra
Som fuktsakkunnig hos oss får du en rådgivande och strategisk roll där du tar fram helhetslösningar genom hela byggprocessen eller arbetar som rådgivande konsult till byggentreprenören. Du är experten inom fuktfrågor och rollen utgör en givande kombination av platsbesök, kundkontakt och administrativa uppgifter. Dessutom samordnar du andra specialister såsom fukttekniker och lufttäthetsprovare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Granska konstruktionsritningar och identifiera fuktrisker
Upprätta fuktsäkerhetsbeskrivningar och skapa tydliga kravunderlag
Utföra fuktronder och platsbesök i byggprojekt
Leda fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF
Vi söker dig som
Är van vid en dynamisk arbetsmiljö där du hanterar flera projekt parallellt
Har god erfarenhet av fuktrelaterade frågor i byggprojekt
Vill skapa värde för kunder och projekt
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Meriterande om du
Är diplomerad fuktsakkunnig
Har förmågan att kommunicera komplexa fuktfrågor
Därför ska du välja Sustera
Möjlighet att påverka en hållbar framtid i bygg- och fastighetsbranschen
En kultur som präglas av samarbete, nyfikenhet, stöttning och kunskapsdelning
Flexibla arbetsvillkor, hybridarbete och goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga förmåner, inklusive friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionspaket och föräldratillägg
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
Placering: Gårdatorget 1, Göteborg eller Textilgatan 31, Stockholm Startdatum: Enligt överenskommelse Kontakt, intern rekryterare: mikael.vikionkorpi@sustera.com
Redo för nästa steg? Sök rollen idag - vi ser fram emot att höra från dig!
