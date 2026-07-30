Frukostvärdinna/Frukostvärd
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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Frukostvärdinna/Frukostvärd till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027
Vill du skapa den perfekta starten på dagen för våra gäster?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad frukostvärdinna/frukostvärd till vårt familjära och trivsamma hotell, Hotel Bügelhof, i hjärtat av Lindvallen.
Hos oss blir du en viktig del av gästupplevelsen och bidrar till att varje morgon börjar på bästa möjliga sätt.
Om Hotel Bügelhof
På Hotel Bügelhof är det aldrig långt till nästa skidäventyr. Hotellet ligger centralt på Sälfjällstorget i Lindvallen, endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här finns dessutom restauranger, butiker, skiduthyrning och annan service precis runt hörnet.
Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder 54 hotellrum, inredda med inspiration från både Alperna och den svenska fjällvärlden. Gästerna har även tillgång till vår uppskattade relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från hotell-, restaurang- eller servicebranschen (utbildning och tidigare erfarenhet är meriterande)
Trivs med att arbeta i team och stöttar dina kollegor
Är självgående och tar eget ansvar
Har ett öga för ordning, struktur och detaljer
Är lösningsorienterad och möter utmaningar med ett positivt förhållningssätt
Brinner för service och sätter gästen i fokus
Delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter
Bidrar med energi, engagemang och en positiv atmosfär på arbetsplatsenPubliceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som frukostvärdinna/frukostvärd ansvarar du bland annat för att:
Förbereda och presentera frukostbuffén
Säkerställa att buffén är välfylld och inbjudande under serveringen
Ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande
Hålla restaurang- och serveringsytor rena och välordnade
Utföra disk, städning och övriga förekommande arbetsuppgifter inom frukostserveringen
Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa en förstklassig gästupplevelse
Vi erbjuder
Arbete i en unik fjällmiljö
Ett härligt team med god gemenskap
Personalboende i Sälen by
Möjlighet att utvecklas inom hotell- och besöksnäringen
Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då personalboendet ligger cirka 7 km från hotellet.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du kan enkelt söka direkt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som även genomför våra videofrågor. CV eller personligt brev är inget krav.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna tillsätts efter hand.
Säsongsperiod
Hotellet håller öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.
Välkommen att bli en del av teamet på Hotel Bügelhof och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster i vinter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag
(org.nr 556221-5839)
780 67 MALUNG-SÄLEN (DALARNAS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
10016398