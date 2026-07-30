Frukostvärdinna/Frukostvärd

Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen
2026-07-30


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Frukostvärdinna/Frukostvärd till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027

Vill du skapa den perfekta starten på dagen för våra gäster?

Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad frukostvärdinna/frukostvärd till vårt familjära och trivsamma hotell, Hotel Bügelhof, i hjärtat av Lindvallen.

Hos oss blir du en viktig del av gästupplevelsen och bidrar till att varje morgon börjar på bästa möjliga sätt.

Om Hotel Bügelhof

På Hotel Bügelhof är det aldrig långt till nästa skidäventyr. Hotellet ligger centralt på Sälfjällstorget i Lindvallen, endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här finns dessutom restauranger, butiker, skiduthyrning och annan service precis runt hörnet.

Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder 54 hotellrum, inredda med inspiration från både Alperna och den svenska fjällvärlden. Gästerna har även tillgång till vår uppskattade relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.

Vi söker dig som

Har erfarenhet från hotell-, restaurang- eller servicebranschen (utbildning och tidigare erfarenhet är meriterande)

Trivs med att arbeta i team och stöttar dina kollegor

Är självgående och tar eget ansvar

Har ett öga för ordning, struktur och detaljer

Är lösningsorienterad och möter utmaningar med ett positivt förhållningssätt

Brinner för service och sätter gästen i fokus

Delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter

Bidrar med energi, engagemang och en positiv atmosfär på arbetsplatsen

Publiceringsdatum
2026-07-30

Dina arbetsuppgifter
Som frukostvärdinna/frukostvärd ansvarar du bland annat för att:

Förbereda och presentera frukostbuffén

Säkerställa att buffén är välfylld och inbjudande under serveringen

Ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande

Hålla restaurang- och serveringsytor rena och välordnade

Utföra disk, städning och övriga förekommande arbetsuppgifter inom frukostserveringen

Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa en förstklassig gästupplevelse

Vi erbjuder

Arbete i en unik fjällmiljö

Ett härligt team med god gemenskap

Personalboende i Sälen by

Möjlighet att utvecklas inom hotell- och besöksnäringen

Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då personalboendet ligger cirka 7 km från hotellet.

Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!

Du kan enkelt söka direkt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som även genomför våra videofrågor. CV eller personligt brev är inget krav.

Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna tillsätts efter hand.

Säsongsperiod

Hotellet håller öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.

Välkommen att bli en del av teamet på Hotel Bügelhof och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster i vinter!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag (org.nr 556221-5839)
780 67  MALUNG-SÄLEN (DALARNAS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB

Jobbnummer
10016398

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