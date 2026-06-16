Frukostvärd/värdinna sökes 75%
Enarxeis AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2026-06-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enarxeis AB i Borås
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en glad medarbetare som brinner för service och vill ge våra frukostgäster en fantastisk start på dagen.
Genom att bli en del av vårt team så kommer du ansvara för att hålla en god standard och se till att alla hotellets gäster får en trevlig upplevelse av vår frukostbuffé.
Tjänsten är på 75% hos oss på Restaurang Brasseriet i Borås. Med start i augusti.
Arbetstiderna är:
vardagar 05.00-11.00
varannan helg 06.00-12:30
Med avvikelse för högtider och röda dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@brasseriet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukosttjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enarxeis AB
(org.nr 556674-5625)
Allégatan 21 (visa karta
)
503 32 BORÅS Arbetsplats
Brasseriet Jobbnummer
9967030