Frukostvärd - Clarion Hotel Amaranten.
Strawberry Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Stockholm
, Gotland
, Oskarshamn
, Karlstad
, Skövde
eller i hela Sverige
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Hos oss på Clarion Amaranten omdefinierar vi förstklassig besöksnäring med urban sofistikering, hög standard och en hotellatmosfär som både är vibrerande och välkomnande. Vi söker nu en frukostvärd som vet att varje oförglömlig hotellvistelse börjar med ett fantastiskt första intryck som följer med i varje gästinteraktion.
Som en del av vårt frukostteam kommer du att vara första kontaktperson för våra gäster på morgonen med uppgift att säkerställa att gästerna har en härlig och minnesvärd frukostupplevelse. Vi värdesätter ditt positiva förhållningssätt, ditt kvalitetsfokus och ditt driv att skapa en välkomnande och effektiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Välkomna gäster med ett varmt leende och tillhandahålla utmärkt kundservice
Säkerställa att frukostbuffén hela tiden har färska produkter, är välsorterad och ser prydlig ut
Upprätthålla en hög hygienstandard i enlighet med fastställda livsmedelssäkerhetsbestämmelser
Detta är en deltid med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar varierande skiftarbete, inklusive arbete på kvällar och helger.
Stämmer detta in på dig?
Entusiasm att skapa en positiv och välkomnande atmosfär
Organiserad med känsla för detaljer
Flexibel och pålitlig
Brinner för att arbeta tillsammans som ett team för ett leverera exceptionellt bra gästupplevelser
Arbetslivserfarenhet från kundservice vid frukostbuffé och presentation av frukostbuffé
Kunskaper gällande bestämmelser och förordningar om livsmedelssäkerhet och hygienkrav
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790) Arbetsplats
Clarion Hotel Amaranten Jobbnummer
9756213