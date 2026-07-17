Frukostpersonal sökes (deltid)
Vörderåsgården AB / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malung-Sälen
2026-07-17
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Vill du ge våra gäster en bra start på dagen? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad frukostmedarbetare som vill bli en del av vårt team från och med december 2026.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Tjänsten är på deltid med arbetstid kl. 06.00–09.00 varje morgon, med start i december 2026. Som frukostpersonal ansvarar du för att skapa en välkomnande och trivsam frukostupplevelse för våra gäster.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Förbereda och tillaga frukost.
Fylla på och hålla frukostbuffén välfylld och inbjudande.
Ta hand om och bemöta frukostgäster.
Diska och hålla kök och frukostservering rena och välordnade.
Kontrollera lagersaldo och göra lista över varor som behöver köpas in.
Säkerställa att hygien- och livsmedelsrutiner följs.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor.
Är morgonpigg och trivs med att börja arbetsdagen tidigt.
Är ansvarstagande, noggrann och självgående.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Har erfarenhet från hotell, restaurang, café eller liknande verksamhet (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder
Ett trevligt arbetsklimat med härliga kollegor.
Ett självständigt och varierande arbete.
Möjlighet att bidra till våra gästers upplevelse varje dag.
Anställning
Tjänst: Deltid
Arbetstid: Kl. 06.00–09.00
Start: December Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
E-post: sami.karhula@vorderasgarden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vörderåsgården AB
(org.nr 559434-2619)
Vörderås 165 (visa karta
)
780 68 TRANSTRAND Kontakt
VD
Sami Karhula sami.karhula@vorderasgarden.com 070-667 17 27 Jobbnummer
10005228