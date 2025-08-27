Frukost biträde/städpersonal
2025-08-27
Reindeer Lodge söker frukost biträde/städpersonal med start i mitten på november som är intresserad av den samiska kulturen och vill vara med och skapa en minnesvärd upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som har ett öga för detaljer, tycker om att arbeta i ett team och vill bidra till en unik hotellupplevelse.
Som frukostbiträde/städ på Reindeer Lodge kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara att förbereda och servera frukost med högsta kvalitet, se till att våra gäster möts av en ren och välkomnande miljö samt säkerställa att hotellrummen håller hög standard.
Du kommer också att arbeta nära dina kollegor för att ständigt förbättra våra tjänster och möta gästernas förväntningar.
Arbetet innebär att du arbetar enligt ett 7/7-skift förmiddag och eftermiddag, vilket betyder att du jobbar sju dagar och är ledig sju dagar.
Erfarenhet från turism eller liknande arbete är meriterande men inget krav. Känner du att detta är rätt för dig? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: tuula@nutti.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nutti Sami Siida AB
(org.nr 556578-7032), http://www.nutti.se
Paksuniemivägen 188 (visa karta
)
981 91 JUKKASJÄRVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
