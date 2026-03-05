Frontendutvecklare webb
2026-03-05
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av en större organisations webbplats. Teamet består av produktägare, scrummaster, tjänstedesigner, UX, utvecklare och mjukvaruarkitekt. I rollen förväntas du ta ägarskap för dina lösningar, kunna motivera tekniska val och kommunicera dem på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
ArbetsuppgifterUtveckla, förvalta och vidareutveckla webbplatsens frontend i nära samarbete med teamet.
Omsätta designskisser till tillgänglig och robust kod.
Konsumera och integrera REST-baserade API:er i frontend.
Arbeta med tillgänglighet enligt WCAG 2.1 (minst AA-nivå).
Arbeta med versionshantering och teamets utvecklingsflöden i Git.
Använda moderna bygg- och utvecklingsverktyg för frontend.
Arbeta i och bidra till lösningar som bygger på CMS.
Presentera och förklara lösningsförslag för andra i organisationen vid behov.
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling förvärvad under de senaste 5 åren.
Erfarenhet av JavaScript och TypeScript.
Minst 2 års erfarenhet av utveckling i React, Angular eller Vue.
Erfarenhet av versionshantering med Git.
Erfarenhet av moderna bygg- och utvecklingsverktyg för frontend (t.ex. Vite, Gulp eller motsvarande).
Erfarenhet av arbete i CMS.
Erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet enligt WCAG 2.1 på minst AA-nivå.
Erfarenhet av att konsumera REST-baserade API:er.
Erfarenhet av att översätta designskisser till kod.
Flytande på svenska i både tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av utveckling i Sitevision.
Erfarenhet av arbete med designsystem i CMS.
Erfarenhet av arbete med designverktyget Figma.
Erfarenhet av att skriva automattester med Playwright och/eller Cypress.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionellt team.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan större organisation med komplexa IT-miljöer.
Erfarenhet av att presentera lösningar för större grupper.
