Frontendutvecklare till Solna
Vill du driva och utveckla våra dotterbolags hemsidor? Brinner du för webb, content och kundupplevelse - och är en kreativ person som tycker om att arbeta operativt? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Det här är en digital roll där du ansvarar för att utveckla, förbättra och driva våra dotterbolags webbsidor. Du arbetar både strategiskt och operativt - från struktur och integrationer till innehåll, kundresa och konvertering. Rollen innebär ett tydligt fokus på löpande utveckling, förbättringsarbete och optimering av webb och digitala flöden. Inledningsvis kommer du även arbeta mer hands-on med redaktionellt innehåll, men över tid förväntas du ta ett större grepp kring helhet, utveckling och riktning. Rollen passar dig som vill bygga, förbättra och utveckla - inte bara förvalta.
Du kommer att tillhöra vår avdelning för marknad och kommunikation som idag består av fem medarbetare under ledning av marknadschefen.Profil
För att lyckas i rollen är du prestationsorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat och har ordning och reda i ditt arbetssätt, vilket gör att du kan hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du bidrar med tydlighet i kommunikation och förväntningar. Vidare är du kvalitetsmedveten och lägger stor vikt vid att leverera resultat som håller en hög standard, både i det dagliga arbetet och i längre processer.
Vidare söker vi dig som har:
Eftergymnasial utbildning, relevant yrkesutbildning eller akademisk examen inom relevant område, eller motsvarande kunskaper som förvärvats genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt.
Erfarenhet av wordpress
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Några års erfarenhet av liknande arbete
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att skapa skriftligt content alternativt mycket goda kunskaper i att uttrycka sig skriftligt
Erfarenhet av SEM och SEO
Erfarenhet av UX
Erfarenhet av att skapa grafiskt innehåll Om företaget
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av manuella och automatiserade truckar samt tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning, rådgivning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och cirka 600 dedikerade medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering. Vi är ett sälj- och servicebolag inom en global koncern.
Toyota Material Handling är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work - 86 % av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter.
Vårt erbjudande
Arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering och få möjlighet att växa och utvecklas i din karriär.
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete för att stödja balans mellan arbete och privatliv.
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
Arbetsgivarbetald vårdförsäkring
Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där du kan dra nytta av stödet och expertisen hos dina kollegor inte bara i Sverige utan även i övriga Europa.
Anställningen inleds med visstidsanställning enligt Teknikavtalet Unionen i sex månader med målsättning att övergå till tillsvidareanställning
Placering & start
Placeringsort är Solna i Stockholm. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper. Vi avstår från kontakt med rekryteringssajter.
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer med case, personlighetstest, referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista ansökningsdag är 7 juni, men intervjuer hålls löpande så sök redan idag! Vi tar gärna emot både CV och personligt brev i din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rekryterande chef Patrik Näslund, Marketing Manager, på tel. +46 761 120 786 eller mejl Patrik.Naslund@se.toyota-industries.eu
Välkommen med din ansökan för att bli en del av ett starkt gäng!
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Hemvärnsgatan 9
)
254 68 SOLNA Arbetsplats
Toyota Material Handling Sweden AB Kontakt
Toyota Material Handling patrik.naslund@se.toyota-industries.eu
