Frontendutvecklare till Quest Consulting
2026-05-29
Uppdragsbeskrivning
Som utvecklare inom hos denna kund kommer du att vara en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam med produktansvar för ett egenutvecklat system för resursplanering. Systemet används i verksamhetskritiska processer och befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med flera parallella utvecklingsinitiativ och förbättringsarbeten.
I rollen arbetar du nära andra utvecklare, UX-specialister, systemspecialister och verksamhetsrepresentanter genom hela utvecklingsprocessen - från kravanalys och design till implementation, test, demo och förvaltning. Teamet arbetar agilt och utvecklar lösningar för flera olika typer av klientplattformar och användningsområden.
Arbetet omfattar främst frontendutveckling med HTML, CSS och JavaScript-baserade ramverk såsom React eller Angular. Viss utveckling kan även ske i Swift beroende på plattform och funktionalitet. Uppdraget innebär både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga funktioner, med fokus på användbarhet, kvalitet och långsiktig förvaltning.
ArbetsuppgifterI uppdraget ingår bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla funktionalitet i systemet.
Delta i tekniska design- och lösningsdiskussioner.
Samarbeta med UX-specialister och verksamheten kring användarupplevelse och funktionalitet.
Delta i testning, demonstrationer och sprintaktiviteter inom teamets agila arbetssätt.
Bidra till kvalitetssäkring, felsökning och förvaltning av systemet.
Arbeta med integrationer och API-baserad kommunikation.
Uppdraget ställer krav på god samarbetsförmåga, eget driv och förmåga att arbeta i en agil och utvecklingsintensiv miljö.
Skallkrav: Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som systemutvecklare.
Minst 5 års erfarenhet av HTML5.
Minst 5 års erfarenhet av CSS3.
Minst 5 års erfarenhet av JavaScript (ES6+).
Minst 5 års erfarenhet av React eller Angular.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap krävs.
Börkrav:Minst 1 års erfarenhet av utveckling i Swift.
Minst 1 års erfarenhet av arbete med UX.
Erfarenhet av testverktyg såsom Selenium, Appium, XCUITest eller Cypress.
Erfarenhet av versionshanteringssystem, exempelvis Git.
Erfarenhet av Tailwind CSS.
Erfarenhet av React-komponenter och REST-baserade API:er.
Erfarenhet från säkerhetsklassad eller säkerhetskänslig verksamhet.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se
