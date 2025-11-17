Frontend-utvecklare till Boplats Väst
2025-11-17
Kraven som ställs på Boplats idag är inte desamma som igår.
För att möta framtidens behov genomgår vi en spännande resa där vi höjer utvecklingstakten för vår digitala tjänst. Därför söker vi dig som vill bli en del av vårt växande team och driva utvecklingen av Boplats Väst med fokus på frontend-utveckling i React och Next.js.
Vad innebär rollen?
Som frontend-utvecklare på Boplats Väst får du en central roll i vårt produktteam. Du kommer att utveckla och vidareutveckla våra användargränssnitt och webbapplikationer, i nära samarbete med våra backend-utvecklare, UX-designers och produktägare.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en digital plattform som är intuitiv, tillgänglig och framtidssäker - både tekniskt och ur ett användarperspektiv.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Utveckla och underhålla frontend-delen av våra applikationer i React och Next.js.
- Implementera nya funktioner och komponenter baserade på design och UX-prototyper.
- Samarbeta med backend-teamet för att integrera API:er och säkerställa en sömlös användarupplevelse.
- Delta i tekniska beslut, bidra till förbättring av arkitektur och utvecklingsprocesser.
- Säkerställa hög prestanda, tillgänglighet och kodkvalitet genom testning och kodgranskning.
- Hålla dig uppdaterad på nya frontend-tekniker och bidra till kontinuerlig förbättring.
Vad söker vi hos dig?
- 5+ års erfarenhet av React och gärna Next.js
- God förståelse för JavaScript/TypeScript, HTML och CSS
- Erfarenhet av API-integrationer och versionshantering
- Kunskap inom tillgänglighet (WCAG) och användarcentrerad design
- Erfarenhet av att arbeta i agila team och bidra till gemensamma mål
- Erfarenhet av testning av frontend-applikationer, gärna enhetstester med Jest eller liknande som ramverk.
- Erfarenhet av E2E-testning, gärna med playwright eller liknande.
Meriterande erfarenheter
- Erfarenhet av .NET-miljöer
- Kunskap om CMS-lösningar, gärna Umbraco
- Erfarenhet av komponentbibliotek
- Erfarenhet av CI/CD-flöden och modern DevOps-kultur
Vem är du?
Du är en nyfiken och lösningsorienterad utvecklare som brinner för att skapa funktionella och tillgängliga användargränssnitt. Du gillar att samarbeta, dela kunskap och samtidigt ta ansvar för ditt eget arbete.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med den senaste webbutvecklingstekniken, påverka våra digitala tjänster och bidra till en samhällsnyttig plattform som verkligen gör skillnad.

Publiceringsdatum: 2025-11-17
Vi erbjuder
Hos Boplats får du möjlighet att påverka både i det dagliga utvecklingsarbetet och i de långsiktiga vägvalen.
Vi erbjuder en roll där teknik möter samhällsnytta, ett engagerat team och en arbetsplats präglad av öppenhet och samarbete. Om företaget
Boplats är en bostadsförmedling för dig som letar hyresrätt inom pendlingsavstånd till Göteborg. Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Boplats informerar även bostadssökande och andra intressenter om vad som händer på bostadsmarknaden.
Läs mer på Boplats Väst webbplats: https://boplats.se/

Ersättning: Månadsavlönad
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/469".
Boplats Göteborg AB Kontakt
Rebecca Einarsson rebecca.einarsson@boplats.se Jobbnummer
