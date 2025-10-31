Front-End & UX Software Developer - Finspång
2025-10-31
Publiceringsdatum2025-10-31
Vi söker nu en erfaren Front-End & UX Software Developer till ett spännande konsultuppdrag i Finspång. I denna roll kombinerar du modern front-end-utveckling med användarcentrerad design och får möjlighet att arbeta i en global miljö tillsammans med skickliga utvecklare. Du kommer att bidra till att skapa intuitiva och responsiva gränssnitt som ger förstklassiga användarupplevelser i en tekniskt avancerad kontext.
Som konsult blir du en del av ett innovativt utvecklingsteam där du får stort utrymme att påverka, leda UX-arbetet och bidra med tekniskt ledarskap. Uppdraget passar dig som trivs i en hybrid roll där teknik, design och samarbete står i centrum.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ansvarar du för att designa och utveckla moderna, användarvänliga gränssnitt med hjälp av Vue.js, AG-Grid och Quasar. Du leder UX-designprocessen i linje med verksamhetens behov och samarbetar nära produktägare, utvecklare och andra nyckelpersoner i ett agilt team.
Arbetet omfattar integration mot .NET-applikationer och SQL Server samt utveckling i Azure DevOps-miljö med fokus på pipelines och versionshantering i Git. Du ansvarar för att upprätthålla hög kodkvalitet genom testning, kodgranskningar och etablerade best practices. Rollen innebär även att du stödjer och vägleder off-shore-resurser inom det globala teamet.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av front-end-utveckling och UX-design
Mycket goda kunskaper i Vue.js, AG-Grid och Quasar
Erfarenhet av .NET och SQL Server
Vana att arbeta i Azure DevOps (Pipelines, Git)
Kännedom om OWASP security principles
Stark kommunikationsförmåga och vana att samarbeta i globala team
Erfarenhet av tekniskt ledarskap
Villkor
Plats: Finspång Arbetsmodell: Hybrid (cirka 3 dagar på plats) Sysselsättningsgrad: Heltid Period: 2025-11-03 - 2026-09-30, med möjlighet till förlängning Arbetstider: Dagtid, måndag till torsdag 06:00-15:00 samt fredagar 05:50-13:00
Om du är redo att ta dig an en spännande roll där du får kombinera front-end-utveckling och UX-design i en internationell och tekniskt avancerad miljö - tveka inte att skicka in din ansökan.
Bifoga ditt CV i Word-format. CV:t är en viktig del i urvalsprocessen och ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig!
