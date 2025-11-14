Front Office Supervisor till Gothia Towers
2025-11-14
Gothia Towers är en plats för möten och upplevelser för människor från hela världen. Ett fyrstjärnigt hotell med 1200 smakfullt inredda rum och magnifik utsikt över staden samt flera populära restauranger och barer med något för alla smaker. Här finns över 40 000 kvadratmeter upplevelseyta för fest, evenemang, show, konferens och kongress - allt under ett tak. Gothia Towers är en del av Svenska Mässan Gothia Towers.
Receptionsteamet är de första som våra gäster möter när de kommer till hotellet.
Förutom att ge våra gäster ett personligt välkomnande i världsklass gäller det att se till att förbereda för alla önskemål våra gäster har på förhand, bemöta och lösa gästernas önskemål under vistelsen samt bemöta eventuella synpunkter och klagomål kan uppstå.
Om rollen
I rollen som Supervisor är det viktigt att du är kommunikativ och att du gillar att utveckla andra och se andra växa i sin roll. Som Supervisor arbetsleder du ditt pass, coachar dina kollegor och ser till att rutiner efterföljs. Du agerar bollplank vid tillfällen där snabba beslut behöver tas, t.ex vid eventuella gästklagomål. Du har löpande kontakt och samarbete med flera avdelningar i huset såsom housekeeping, frukost och in-house sales. Arbetet innebär även dagligt receptionsarbete såsom in- och utcheckning, merförsäljning, administrativt arbete ex. fakturering och även planering framåt för t ex större grupper.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett högt engagemang och som trivs med att jobba i team. Vi ser att du är driven, strukturerad och noggrann. Du gillar att ge service och är lyhörd för vad gästen vill ha. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo och kan ta tag i arbetsuppgifter där det behövs. Du är en naturlig ledare som gillar utmaningar och att vara spindeln i nätet och delegera arbetsuppgifter som krävs för varje unikt tillfälle.
Vi ser att du har erfarenhet av receptionsarbete inom större hotell och gärna även från en arbetsledande funktion på hotell eller annan liknande verksamhet. Vi ser att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Ytterligare språk ses som meriterande.
Varför ska du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Tjänsten är på 100% inom avtalsområde Visita/Unionen och tillträds enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att matcha rätt person med rätt jobb har vi i denna rekryteringsprocess valt att låta slutkandidaterna genomföra två tester. På detta sätt ökar vi chansen att på ett objektivt och opartiskt sätt hitta rätt kandidat samt att säkerställa att du som blir anställd har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Vi tar endast emot ansökningar via Varbi, ej via mail.
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden. Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet.
Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com. Ersättning
