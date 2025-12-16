Frivårdsinspektörer till Frivården Umeå
Kriminalvården, Frivården Umeå / Sociala jobb / Umeå Visa alla sociala jobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Umeå i Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Umeås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/umea/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att klienterna får det stöd de är i behov av.
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består också av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade handläggarsamtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. Frivårdsinspektören ansvarar för att klienten verkställer sin påföljd/fullgör sin övervakning samt koordinerar alla insatser i klientens verkställighets plan. Arbetet som frivårdsinspektör består av två lika stora delar av både stöd och kontroll. Sköter inte klienten sin övervakning ska man som frivårdsinspektör kunna hantera misskötsamhet enlighet med vad som är föreskrivet. Du behöver kunna hantera komplexiteten i att arbeta både med funktionen stöd och kontroll, vilket kan vara en utmaning.
I tjänsten kommer det att ingå resor, både till Västerbottens inland och till besöks kontoret i Skellefteå. Resor förekommer varje vecka och ibland med övernattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. Du har ett gott omdöme i ditt yrkesutövande och är självgående i din roll. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen på minst kandidatnivå, företrädesvis socionom, beteendevetare, jurist, kriminolog eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Även annan akademisk examen på kandidatnivå kan godtas i kombination med erfarenhet som bedöms relevant av Kriminalvården.
* Erfarenhet av myndighetshandläggning.
* Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och/eller psykiatri.
* Erfarenhet av utredningsarbete och bereda underlag till beslut.
* Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning
* Erfarenhet av samverkan med flera aktörer inom offentlig verksamhet.
* Språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Umeå Kontakt
Rekryteringsspecialist
Gizem Yucel gizem.yucel@kriminalvarden.se Jobbnummer
9646947