Frivårdsinspektörer till Frivården Norrköping
2026-03-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/norrkoping/#verksamhetPubliceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Frivården verkställer även påföljden ungdomsövervakning. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på i anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd Hos frivården arbetar du både med stöd och kontroll. Det ställer krav på dig att kunna hantera båda delarna, vilket innebär att vi har ett komplext uppdrag. Du arbetar med myndighetsutövning och ska kunna hantera när klient inte gör det som är beslutat, och samtidigt ska du kunna verka stödjande och i samverkan med andra aktörer.
Nu söker vi frivårdsinspektörer till verkställighetslaget och utredargruppen.
Som frivårdsinspektör inom utredargruppen möter du personer som inväntar dom. Du ansvarar för att utreda och bedöma klientens situation inför domstolens beslut. Du tar fram ett välgrundat underlag för förslag till påföljd och andra lämpliga åtgärder. Inom utredargruppen genomför du även andra typer av utredningar. Dessa utredningar kallas för risk- och behovsbedömningar och innebär att du analyserar dömda klienters risk för återfall i brott och identifierar behov av stöd och insatser inom frivården. Du arbetar nära tillsammans med andra frivårdsinspektörer och andra aktörer under ärendets gång.
Som frivårdsinspektör inom verkställighetslaget möter du främst klienter under övervakning. Du tar fram förslag till beslut på åtgärder och föreskrifter. Du arbetar med strukturerade samtal och arbetar motiverande till deltagande i bland annat programverksamhet. Du samarbetar kring förberedelser inför frigivning för klienter intagna på anstalt. En stor del av ditt arbete sker därav i samverkan med andra aktörer kring klienten utifrån dennes individuella plan för genomförandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har personlig mognad. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör behöver du också ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du har förmåga att arbeta uthålligt och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och harförståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom, kriminologi eller inom samhällsvetenskap, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* Erfarenhet av myndighetsutövning
* Erfarenhet av arbete med verkställighetsplanering såsom RBM-B och PU
* Erfarenhet av övervakningshandläggning
* Erfarenhet av utredningsarbete
* Erfarenhet av att arbeta som frivårdsinspektör i närtid
* Erfarenhet av socialt arbete med målgruppen
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
