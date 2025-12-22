Fritidstekniker - sommarsäsong
2025-12-22
Teknisk förvaltning, avdelning Fritid, ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens fritidsanläggningar, friluftsbad, naturområden, camping, badsjöar och flera andra miljöer som används av både kommuninvånare och besökare. Vi arbetar för att skapa trygga, tillgängliga och välvårdade platser för sport, rekreation och naturupplevelser året runt.
Avdelningen söker nu medarbetare som vill arbeta under säsongen april - augusti. Tjänsten innebär ett varierat och aktivt arbete utomhus, där du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa trivsamma platser och lättillgängliga miljöer för både boende och besökare.
Arbetet omfattar i stor utsträckning gräsklippning och grästrimning men även bevattning och gödning av fotbollsplaner. Det innefattar även renhållning, städning samt enklare reparationer och underhåll. Därutöver ingår även allmänt underhåll samt rengöring av bassängerna på kommunens friluftsbad.Kvalifikationer
Erfarenhet eller grundläggande kunskap inom skötsel av grönytor, inklusive gräsklippning, trimning, bevattning och gödsling.
Förmåga att hantera trädgårds- och grönytemaskiner på ett säkert och effektivt sätt samt praktisk fallenhet för enklare reparationer och underhållsarbete.
Noggrannhet och ansvarskänsla vid renhållning, städning samt skötsel av anläggningar och bassänger.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, med god servicekänsla och samarbetsförmåga
Det är extra meriterande om du har grundläggande kunskaper gällande underhåll och rengöring av simbassänger, inklusive hantering av rengöringsutrustning och rutiner för vattenkvalitet.
Du ska vara minst 18 år och ha B- körkort.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/157". Omfattning
