Fritidspersonal till Norskolan
Täby Kommun / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2026-01-30
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? Just nu söker vi på Norskolan en positiv och engagerad pedagog som brinner för att göra skillnad för elever.
Om jobbet
Norskolan är en F-3 skola med ca 200 elever i Näsbyparks rektorsområde. Det är en omtyckt och välfungerande skola med ett högt söktryck. I skolans närområde finns fina omgivningar för utomhusverksamhet, både ängar, skog och strand.
På Norskolan är elevernas utveckling och lärande i fokus. Våra trygghetsmätningar visar att vi har trygga elever som trivs hos oss. Vi har engagerad personal som erbjuder varierad undervisning i klassrummen och roliga aktiviteter under raster och fritidstid. För oss är det viktigt med gemenskap och samsyn.
Vi söker nu en positiv och engagerad resurspedagog som vill vara en del av vårt team och arbeta för elevers trygghet och utveckling.
Som resurspedagog samarbetar du med klassläraren under skoltid för att stötta elever utifrån deras behov. Det kan innebära stöd av enskilda elever i behov stöd men även att ge stöd på gruppnivå, exempelvis stöd i mindre grupper. Arbetet är ett samarbete med övriga pedagoger i klassen där man hjälps åt. Du tillhör fritidshemmets personalgrupp och arbetar på liknande sätt med elever under fritidstid. Du planerar tillsammans med lärare och fritidskollegor för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna för trygghet och lärande.
På Norskolan arbetar vi med IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan) som förespråkar positiv förstärkning för att främja goda beteenden hos elever. Det är därför viktigt att du delar den synen och arbetar aktivt för att se elevers styrkor och kompetenser.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• är barnskötare och/eller har erfarenhet från att arbeta på fritids.
• har erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd.
• arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten.
• har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad.
Vi söker dig som är en god ledare med tydlighet i kommunikation, mål och resultat och att du har lätt för att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
På vår hemsida www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-01-30Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev.
Sista ansökningsdag är 2026-02-13. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställnin på heltid.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Jobbnummer
9715361