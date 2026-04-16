Fritidspedagog (-er)/Lärare i fritidshem
Bjurholms kommun / Pedagogjobb / Bjurholm Visa alla pedagogjobb i Bjurholm
2026-04-16
, Vännäs
, Vindeln
, Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjurholms kommun i Bjurholm
Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Castorskolan är en F-9 skola i Bjurholm och fritidshemmet Grenen är beläget inom skolområdet. Skolgården inbjuder till mycket lek och rörelse och det finns närliggande skog och parkytor. Det finns närhet till bibliotek och det medför goda möjligheter till samverkan. Vi vill att alla våra elever ska utveckla kunskaper och färdigheter i en trygg, respektfull och stimulerande miljö.
Bjurholms kommun söker, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, fritidspedagog(-er)/lärare i fritidshem till fritidshemmet Grenen.
Vi söker dig med lärarexamen med inriktning fritidshem eller fritidspedagogexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem. Tillsammans med de övriga i arbetslaget planerar du och arbetar för en fritidshemsverksamhet med hög kvalitet utifrån läroplanens mål. I arbetet som lärare i fritidshem arbetar du under skoldagen i nära samarbete med förskoleklass och grundskolan. Utifrån elevens individuella behov stimulerar du till meningsfulla aktiviteter såväl inne som ute. Du visar stort engagemang för fritidshemmets verksamhet och har god förmåga att planera en genomtänkt och lustfylld undervisning. Du är mån om att utveckla verksamheten så att den blir tillgänglig för alla elever. Du har erfarenhet av att möta elever som är i behov av såväl extra anpassningar som utmaningar. Du har förmåga att se och förstärka det positiva hos eleverna.
Du är trygg och ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad, ser möjligheter istället för hinder, tar egna initiativ samt skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan bli aktuell.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid
anställning.
Välkommen med din ansökan.
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms kommun
(org.nr 212000-2833), http://www.bjurholm.se
Storgatan 9 (visa karta
)
916 81 BJURHOLM Arbetsplats
Kultur och Utbildningsnämden, Skolverksamhet Kontakt
Åsa Dahlberg, Sveriges Lärare asa.dahlberg@bjurholm.se 0932-14000 Jobbnummer
9857417