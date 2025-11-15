Fritidsledare, vikariat
2025-11-15
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen består av verksamheter som ansvarar för förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, kultur och fritid samt samhällsplanering, projektering och exploatering.
Arbetsplatsen
I Ludvika kommun finns tre mötesplatser som drivs i kommunal regi: Haffas, Lorensberga och Grängesbergs fritidsgård. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla kommunens öppna ungdomsverksamheter och fritidsutbudet för unga.Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare i öppen ungdomsverksamhet är ditt uppdrag att bedriva attraktiva, demokratiska och trygga mötesplatser/verksamheter för målgruppen årskurs 6 upp till 19 år. Du bidrar till verksamhetens gemenskap och mötet mellan människor utifrån ett främjande och coachande förhållningssätt. Målgruppen ska känna att du är en aktiv och engagerad ledare som tillsammans med besökare och kollegor utvecklar verksamheterna.
Utbudet ska vara varierat och tilltala en bred målgrupp, det kan vara allt från planerade och spontana aktiviteter på fritidsgården till lovresor eller större arrangemang. I arbetet ingår det att vara fysiskt aktiv där du tillsammans med besökarna deltar i olika aktiviteter.
Du ska även bidra till kommunens demokratiarbete genom att stödja och uppmuntra till ökat engagemang i samhällsfrågor. Du arbetar aktivt för lokal samverkan och nätverkande.
Andra förvaltningsövergripande uppdrag kan förekomma.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning, fritidsledarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ungdomar och/eller unga vuxna.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• God datorvana.
• Erfarenhet av att kommunicera via sociala medier. Du bör vara trygg både bakom och framför kameran då verksamheterna marknadsförs och i viss uträckning bedrivs digitalt.
• B-körkort.
Det är meriterande om du:
• Har utbildning i samtalsmetodik, t ex MI (motiverande samtal).
• Har erfarenhet av jämställdhetsarbete samt att leda grupper utifrån värderings- och värdegrundsarbete.
• Har erfarenhet av att arbeta i projektform (förankra, involvera, planera, marknadsföra, genomföra och utvärdera).
• Är insatt och intresserad av ungdomskultur och håller dig uppdaterad i trender både lokalt och nationellt.
• Har kunskap om hur en kommunal organisation fungerar.Dina personliga egenskaper
Du är en vuxen förebild som är trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du har en positiv livssyn, är en god lyssnare och har förmåga engagera och entusiasmera.
Du har mycket god samarbetsförmåga och har lätt att ta kontakt med andra och skapa relationer. Du har ett coachande förhållningssätt och en vilja att stödja unga i förverkligandet av sina idéer.
Du är idérik och har drivkraft att utveckla verksamheterna tillsammans med arbetsgruppen. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar omgivningen.
Strukturerad, ansvarstagande, flexibel, lösningsorienterad och stresstålig är andra viktiga egenskaper du bör ha.
Dina personliga egenskaper är av stor betydelse som fritidsledare därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid. Vikariat fr o m snarast t o m 30 juni 2026.
Schemalagd dag-/kvällstid.
Tillträde snarast. Kontaktuppgifter för detta jobb
Enhetschef, Unni Fredriksson, 0240-86044, unni.fredriksson@ludvika.se
Verksamhetschef, Hanna Tibbling, 0240-86154, hanna.tibbling@ludvika.se
Facklig kontakt
Kommunal, nås via kommunens växel 0240-860 00.
Vision, nås via kommunens växel 0240-860 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju. Ersättning
Enligt överenkommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606499