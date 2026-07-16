Fritidsledare till City fritidsgård
Malmö kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-07-16
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Ref: 20261704 Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Brinner du för att arbeta med ungdomar och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter?
Nu söker vi en engagerad fritidsledare till vår fritidsgård i City.
Vi söker dig som har ett stort ungdomsfokus och vill vara med och utveckla trygga, inkluderande och inspirerande mötesplatser för unga. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i ungdomars vardag genom relationsskapande arbete, kreativa aktiviteter och spännande projekt.Kvalifikationer
Du bidrar till att City fritidsgård är en välfungerande och välbesökt mötesplats. Du möter ungdomar utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv.
Inom fritidsgårdsenheten samarbetar du även med andra mötesplatser och fritidsgårdar vid både stora och små arrangemang samt vid lovverksamhet. Samverkan med andra aktörer, både kommunala verksamheter och civilsamhället, är en viktig del av uppdraget.
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en fritidsledarexamen från folkhögskola, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att jobba med vår målgrupp (ungdomar mellan 12–18 år).
Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Tidigare har arbetat med i vår målgrupp (ungdomar mellan 12–18 år).
Har dokumenterad kunskap om normkritik, jämställdhet och delaktighet.
Har utbildning i coachande förhållningssätt.
Varit engagerad ideellt i någon verksamhet eller förening.
Som person är du driven och strukturerad. Du tar egna initiativ och tycker om att organisera saker, både självständigt och med andra. Du sprider värme och glädje och visar att du bryr dig om fritidsgårdens besökare. Dessutom är du en bra lyssnare. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att ta kontakt med nya människor, både ungdomar och andra yrkesverksamma. För oss är det också viktigt att du är en person som vill göra saker tillsammans med de ungdomar som besöker fritidsgården. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Under fritidsförvaltningens fritidsgårdsenhet drivs ett 20-tal fritidsgårdar runt om i staden med verksamhet riktad till målgruppen 12–18 år. Fritidsgårdarna erbjuder en meningsfull fritid för unga och bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att vara inkluderade och delaktiga i sin fritid.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
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Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Malmö Fritid/Service/Teknik malmo-fritid-service-teknik.skane@kommunal.se Jobbnummer
10004621