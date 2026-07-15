Fritidsledare
Åstorps kommun, Kvidinge skola / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Åstorp Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Åstorp
2026-07-15
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er).
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Vill du göra skillnad efter skoldagens slut? Vi söker en fritidsledare med energi, driv och idéer!
Vill du vara med och skapa en meningsfull, trygg och inspirerande fritid för våra ungdomar? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får kombinera relationsskapande arbete med aktivitet, rörelse och utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad fritidsledare som vill vara med och utveckla vår fritidsklubb och fritidsgård samt skapa en attraktiv mötesplats för våra ungdomar. Tjänsten innebär arbete i den öppna fritidsklubben och fritidsgården varje eftermiddag samt kvällsverksamhet två och ibland tre kvällar i veckan. Uppsökande verksamhet ingår då vi ibland behöver flytta vår verksamhet dit där ungdomarna befinner sig. I uppdraget ingår också att ha vissa lektioner på skolan. Utöver tillsvidaretjänsten har vi ett vikariat på 80 % som vi ska tillsätta.
Det här är en tjänst för dig som uppskattar variation, flexibilitet och möjligheten att själv bidra med nya idéer och arbetssätt. Hos oss får du vara med och forma verksamheten utifrån ungdomarnas behov och intressen. Vi har mycket samverkan med Kvidinge skola (F-6) och fritidshem men även med övriga fritidsgårdar i kommunen. Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad fritidsledare eller har annan relevant utbildning och erfarenhet
har ett starkt intresse för barn och ungas utveckling
är kreativ, initiativrik och nyfiken på nya arbetssätt
har förmåga att bygga relationer och skapa engagemang
kan arbeta både självständigt och i team
ser rörelse, aktivitet och gemenskap som viktiga delar i barns och ungdomars lärande och välmående
Vi erbjuder
ett varierat och utvecklande uppdrag
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i våra nyrenoverade lokaler
engagerade kollegor och ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet
en arbetsplats där idéer, initiativ och nytänkande välkomnas
möjlighet att göra verklig skillnad i barns och ungas vardag
kompetensutveckling efter behov
2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Hos oss får du kombinera pedagogik, aktivitet, trygghet och gemenskap och varje dag vara med och skapa förutsättningar för att ungdomar ska växa och lyckas.
Som fritidsledare ger du, främst barn och unga i Kvidinge och från andra delar i Åstorp en trygg och inspirerande fritid genom att planera, leda och utveckla aktiviteter på eftermiddagar och kvällar.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-05 .
Arbetstid: Dagtid. Fritidsledare arbetar delvis i skolan och i huvudsak på fritidshemmet. Arbetstiderna är därför vissa förmiddagar, i första hand på eftermiddagar och några kvällar i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
260 60 KVIDINGE Arbetsplats
Åstorps kommun, Kvidinge skola Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +464264000 Jobbnummer
10003012