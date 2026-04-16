Fritidsledare
Fritidsverksamheten på RWS Källberga omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6 och präglas av en tydlig pedagogisk idé där vi skapar en röd tråd genom hela elevens dag.
Vi arbetar aktivt med att utveckla en sammanhållen verksamhet där progressionen mellan F-3 och 4-6 är central. I de yngre åldrarna ligger fokus på trygghet, lek, värdegrund och utforskande genom skapande, rörelse och tematiska aktiviteter. Eleverna erbjuds dagligen valbara aktiviteter följt av möjlighet till fri lek.
För de äldre eleverna i årskurs 4-6 erbjuder vi en mer självständig och ansvarstagande verksamhet med tydliga valmöjligheter, där elevernas intressen, delaktighet och inflytande står i fokus. Här arbetar vi mer riktat med aktiviteter som stimulerar engagemang, gemenskap och personlig utveckling.
Hela verksamheten genomsyras av våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft, inspirerade av Raoul Wallenbergs gärning. Vårt mål är att skapa en meningsfull och utvecklande fritid i en trygg och inkluderande miljö.
Nu söker vi en engagerad fritidsledare! Vill du vara med och utveckla en inspirerande fritidsverksamhet för elever i F-6, där relationer, aktiviteter och elevinflytande står i centrum? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som fritidsledare på RWS Källberga är du en viktig del i att skapa en meningsfull och stimulerande fritid för våra elever.
Du planerar och leder aktiviteter som engagerar eleverna utifrån deras intressen och behov, både i F-3 och 4-6. Du bidrar till att skapa en tydlig struktur i verksamheten där eleverna erbjuds varierade och utvecklande aktiviteter inom exempelvis skapande, rörelse och socialt samspel.
Du arbetar nära kollegor i fritidshemmet och samverkar med skolans personal för att skapa en helhet kring elevernas dag. En viktig del av uppdraget är att bygga relationer, skapa trygghet och bidra till en positiv gruppdynamik.
Du är också delaktig i att utveckla verksamheten framåt genom att bidra med idéer, initiativ och engagemang.
Vi söker dig som:
är utbildad fritidsledare
har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, gärna i skol- eller fritidsverksamhet
har förmåga att planera och leda aktiviteter som engagerar och inkluderar elever i olika åldrar
har ett starkt relationsskapande förhållningssätt och kan skapa trygghet i elevgrupper
ser värdet av lek, rörelse, kreativitet och socialt samspel
arbetar inkluderande och har ett medvetet förhållningssätt kring värdegrund och NPF
vill vara med och utveckla en verksamhet med tydlig struktur och pedagogisk idé
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens
har en trygghet i din yrkesroll och förmåga att skapa struktur, tydlighet och goda relationer med elever i olika åldrar
har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt
är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att tänka nytt och ta egna initiativ
är en närvarande vuxen som brinner för att skapa en meningsfull och trygg fritid för barn
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag.
Gratis pedagogisk lunch.
En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
En verksamhet där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högsta prioritet.
Möjlighet att verkligen göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker 2026.08.03, eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2026-04-16Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 8e maj 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vår vision är "att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige" och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor. Våra skolor ska ge barnen och eleverna bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt, men dessutom är vår ambition att skolans verksamhet på ett positivt sätt ska bidra till att närområdet utvecklas till en positiv och attraktiv stadsdel. Så ansöker du
