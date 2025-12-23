Fritidsledarassistent till Fritidsgårdarna Örebro kommun (timvikariat)
Vill du göra skillnad? Brinner du för ungas fritid och vill arbeta i en verksamhet där ungas inflytande och delaktighet är grundläggande. Då ska du söka timvikariat hos en av Örebros fritidsgårdar!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Fritidsgården är en trygg och inkluderande plats för unga människor att mötas, utvecklas och ha roligt. Vi strävar efter att erbjuda en meningsfull fritid för alla våra besökare.
Du kommer att arbeta i den öppna fritidsgårdsverksamheten med barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år. Du arbetar med delaktighet och inflytande och motiverar barn och ungdomar att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I rollen ingår även att vara delaktig i att planera, leda och utvärdera aktiviteter med ungdomarna.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med barn och ungdomars delaktighet och inflytande
• motivera barn och ungdomar till att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själva och andra
• skapa en positiv och inkluderande atmosfär på fritidsgården där ungdomar känner sig välkomna och trygga
• leda/hålla i aktiviteter för ungdomar
• finnas till hands för att lyssna, stötta och vägleda ungdomar som behöver det
Om arbetsplatsen
Det finns nio fritidsgårdar i Örebro, organiserade under Kultur- och fritidsförvaltningen / Öppna mötesplatser, och ytterligare en föreningsdriven fritidsgård. Verksamheten har ca 50 månadsanställda medarbetare och lika många timanställda. I tätorten har vi Kuggens fritidsgård, Norrbygården, Lillåns fritidsgård, Vivallagården, Oxhagens fritidsgård, Varberga fritidsgård och 52:ans fritidsgård som ligger i Baronbacken. En bit utanför Örebro driver vi även Odengården och Glanshammars fritidsgård. Vi söker kontinuerligt personal på timanställning och öppnar upp för löpande ansökningar till alla våra fritidsgårdar, dock kan det dröja innan du blir kontaktad då alla fritidsgårdar inte har behov samtidigt.Kvalifikationer
• avslutad gymnasieutbildning
Meriterande:
• körkort-B (manuell)
• fritidsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• ledarerfarenhet inom ungdomsverksamhet
• kunskap om ungdomskulturer och trenderTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Timanställning vid behov, ca 5-10 timmar i veckan. Arbetstiderna kan variera på de olika gårdarna men kvällsarbete från 16.00-22.00 vardagar, och 16.00-00.00 på fredagar är vanligt förekommande.
Tillträde: enligt överenskommelse
Övrig information
Örebro kommun tillämpar utdrag ut belastningsregistret vid arbete i direkt kontakt med barn. Vid överenskommelse om anställning krävs uppvisande av giltig ID-handling.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
