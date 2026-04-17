Fritidslärare/Fritidspedagog till Resursskolan
2026-04-17
Resursskolan skola är en skola med cirka 25 elever som möter elever med autism. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Resursskolan skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våraelever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som fritidspedagog ska du stödja barnens utveckling och deras lärande. Du är den personen som kommer att stötta elever i deras skolarbete och finns med hela dagen och får därav en helhetsbild av hur eleven och gruppen fungerar både under skoltid och under fritidsverksamheten.
Din arbetsuppgift är att bedriva undervisning på fritidshemmet. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar. Samarbete med övriga arbetslaget och hemmet är viktigt för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Behovet av att anpassa verksamheten för att möta alla är ett stort och viktigt uppdrag.
Tjänsten innebär också att du ska vara tillgänglig även under raster då du ska stötta elever i behov av stöd eller ha rastaktiviteter med ettsäkilt fokus på det kompenstoriska uppdraget som är centralt inom fritidshemmets uppdrag.
Vanliga arbetsuppgifter
Leda och planera fritidshemmets verksamhet.
Jobba med kunskapsuppraget under i både skola och fritishemmets verksamhet.
Undervisning inom rammen för skolan gärna bild, musik.
Din kompetens
Legitimerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har god förståelse och gärna erfarenhet av att möta elever med NPF.
Du har god datorvana.
Meriterande
Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF eller elever inom anpassad grundskola då samarbetet och samverkan med skolans övriga verksamhet sker regelbundet
Du har körkort
Vi söker dig!
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du är flexibel och kan hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och med kollegor.
Du sätter eleven i centrum och jobbar med det kompencatoriska uppdraget utrifrån läroplanen i centrum i ditt arbete på Resursskolan.
En hälsning från din blivande chef.
Välkommen med din ansökan Jonas Toftén rektor Resursskolan Östersund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Fritzhemsgatan 29 (visa karta
)
832 44 FRÖSÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Toftén jonas.toften@ostersund.se Jobbnummer
9860646