Fritidslärare/Fritidspedagog till Arnljotskolan
2026-02-26
Vill du vara med och göra vardagen lite roligare, tryggare och mer meningsfull för barn och unga? Som fritidslärare/fritidspedagog hos oss får du kombinera värdegrund, pedagogik och lek - i en stabil kommunal verksamhet som verkligen satsar på både elever och medarbetare.
Arnljotskolan ligger i stadsdelen Mariedal på Frösön. Verksamheten består av förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem. Skolans vision är "Kunskap, Trygghet och Studiero"
Ditt nya jobb
Som lärare i fritidshem ska du stödja barnens utveckling och deras lärande. Du är den personen som kommer att stötta elever i deras skolarbete och finns med hela dagen och får därav en helhetsbild av hur eleven och gruppen fungerar både under skoltid och under fritidsverksamheten.
Dina arbetsuppgifter är att bedriva undervisning på fritidshemmet. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar. Samarbete med övriga i arbetslaget och fritidshemmet är viktigt för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Arnljotskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag för våra elever.
Din kompetens
• Legitimerad Fritidspedagog/Lärare i Fritidshem
• Du har god svenska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av att arbetat som Lärare i Fritidshem
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med elever med NPF eller inom anpassad grundskola
• Kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet
Vi söker dig!
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för undervisning och ett genuint intresse av att stödja elever i deras lärandeprocess. Din elevsyn överensstämmer med läroplanens värdegrund och du drivs av pedagogiska utmaningar. Du vågar ifrågasätta, utveckla och inspirera både dig själv och dina kollegor i arbetet med att skapa den bästa lärandemiljön.
Du har en stark empatisk förmåga och kan möta elever där de befinner sig, samtidigt som du stimulerar, uppmuntrar och utmanar dem att utvecklas vidare. Som pedagog är du flexibel och lösningsorienterad, trygg i ditt pedagogiska ledarskap och skicklig på att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
Tilllträde augusti 2026.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Östersunds Kommun Kontakt
rektor
Lars-Ivar Hansson lars-ivar.hansson@ostersund.se 070-274 73 34 Jobbnummer
