Fritidshemsassistent till Glanshammars skola
2025-11-14
Glanshammars skola söker en engagerad fritidshemsassistent som vill bidra till en trygg och stimulerande miljö där eleverna får utvecklas och växa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som fritidshemsassistent på Glanshammars skola är du med och skapar en trygg och inspirerande vardag för våra elever. Du stöttar elever i klassrummet, är en aktiv rastvärd som deltar i elevernas lek och gemenskap, och på eftermiddagen är du en del av fritidshemmets verksamhet där du leder aktiviteter som gör tiden meningsfull och rolig. Rollen handlar om att bygga goda relationer, ge stöd i elevernas utveckling och bidra till en inkluderande miljö där alla känner sig sedda.
Exempel på arbetsuppgifter:
• vara en aktiv pedagog på fritidshemmet
• stödja elever i klassrummet som resurs
• delta i rastverksamhet och skapa trygghet på skolgården
• bidra till planering och genomförande av fritidsaktiviteter
Om arbetsplatsen
Glanshammars skola är en av Örebro Kommuns landsbygdsskolor med ca. 340 elever fördelat över förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar ca 40 personal. Skolan ligger i idylliska omgivningar i Glanshammar med nära till skog och mark ca 1,5 mil öster om Örebro.
Du hittar oss på: orebro.se/glanshammars-skola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du uppskattar att möta olika individer och att du har förmåga att skapa goda relationer och förstå olika behov. Du trivs i en föränderlig vardag där arbetsuppgifterna kan variera och du har lätt att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du har ett genuint engagemang för barns och ungdomars utveckling och kan omsätta din förståelse i ett pedagogiskt arbetssätt. Rollen kräver att du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt, samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och vårdnadshavare för att nå gemensamma mål. Din kommunikativa förmåga gör att du kan skapa tydlighet och trygghet i kontakten med både barn, ungdomar och vuxna. Du måste kunna ta dig till och från Glanshammar tidiga morgnar och sena eftermiddagar, vilket kräver B-körkort och tillgång till bil då bussförbindelserna är begränsade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• godkänd gymnasieutbildning från barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnos
• B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• kunskap om ICDP och värdegrundsarbete
• erfarenhet av tydliggörande pedagogik
• erfarenhet av att arbeta med elever med diabetes
• erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 23 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9605331